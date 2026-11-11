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Γκουαρδιόλα: Η πρώτη επιλογή της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ σε περίπτωση αποχώρησης του Ποτσετίνο

Το όνομα του Πεπ Γκουαρδιόλα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της αμερικανικής ομοσπονδίας, εφόσον ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

Γκουαρδιόλα: Η πρώτη επιλογή της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ σε περίπτωση αποχώρησης του Ποτσετίνο
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Ο Πεπ Γκουαρδιόλα φέρεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ για την τεχνική της ηγεσία, σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή στον πάγκο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic.

Το ενδιαφέρον των Αμερικανών συνδέεται με τις εξελίξεις γύρω από τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, το όνομα του οποίου βρίσκεται στο προσκήνιο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δημοσιεύματα από την Αγγλία κάνουν λόγο για προφορική συμφωνία του Αργεντινού προπονητή με τους «κόκκινους διαβόλους», μετά την απομάκρυνση του Μάικλ Κάρικ.

Παρότι δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη ανακοίνωση για τη λύση της συνεργασίας της Γιουνάιτεντ με τον Κάρικ, στην αμερικανική ομοσπονδία εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αναζητήσουν νέο προπονητή.

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