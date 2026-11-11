Σπανούλης: «Ήμασταν σοβαροί, συγκεντρωμένοι και έτσι παίξαμε ένα καλό παιχνίδι»
Ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση του Άρη, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες του για τη σοβαρότητα και τη συγκέντρωση που έδειξαν στον αγώνα με τη Ρίγα Ζέλι.
Ο Βασίλης Σπανούλης έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα του Άρη στην αναμέτρηση με τη Ρίγας Ζέλι, τονίζοντας πως οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ομάδας.
Οι δηλώσεις του Σπανούλη:
«Συγχαρητήρια στην ομάδα. Ήμασταν σοβαροί, συγκεντρωμένοι και έτσι παίξαμε ένα καλό παιχνίδι. Πρέπει να δουλεύουμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να βελτιωνόμαστε».