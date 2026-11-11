· Άρης

Σπανούλης: «Ήμασταν σοβαροί, συγκεντρωμένοι και έτσι παίξαμε ένα καλό παιχνίδι»

Ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση του Άρη, δίνοντας συγχαρητήρια στους παίκτες του για τη σοβαρότητα και τη συγκέντρωση που έδειξαν στον αγώνα με τη Ρίγα Ζέλι.

Σπανούλης: «Ήμασταν σοβαροί, συγκεντρωμένοι και έτσι παίξαμε ένα καλό παιχνίδι»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βασίλης Σπανούλης έμεινε ευχαριστημένος από την εικόνα του Άρη στην αναμέτρηση με τη Ρίγας Ζέλι, τονίζοντας πως οι παίκτες του ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Σπανούλη:

«Συγχαρητήρια στην ομάδα. Ήμασταν σοβαροί, συγκεντρωμένοι και έτσι παίξαμε ένα καλό παιχνίδι. Πρέπει να δουλεύουμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι και να βελτιωνόμαστε».

COMMENTS
LATEST NEWS
23:38 EUROLEAGUE

Παρτιζάν - Μπασκόνια 80-66: Ανέβασε στροφές στο φινάλε και πήρε τη νίκη

23:30 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο πρώτος στόχος του Νίστρουπ για τα άκρα της επίθεσης

23:11 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΣ ΠΑΟΚ: «Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην παραχώρηση του Αλεξανδρείου στον Άρη»

23:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πενράις: «Πίστευα ότι είχα τελειώσει από το ποδόσφαιρο, έσκυψα το κεφάλι και αφοσιώθηκα στη δουλειά»

22:52 ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Βαρέζε: Τα highlights του αγώνα

22:35 STORIES

Match Mode Live: Με Τσαντάκη - Μπασινά και καλεσμένο τον προπονητή, Παναγιώτη Χριστοφιλέα

22:28 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σπανούλης: «Ήμασταν σοβαροί, συγκεντρωμένοι και έτσι παίξαμε ένα καλό παιχνίδι»

22:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκουαρδιόλα: Η πρώτη επιλογή της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ σε περίπτωση αποχώρησης του Ποτσετίνο

22:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δώνης: «Δεν με απασχολούν οι φήμες - Διαθέτω την εμπειρία για να διαχειρίζομαι όσα ακούγονται»

22:00 ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης - Ρίγα Ζέλι 105-81: Παράσταση στο «Nick Galis Hall» και 6-1 στο EuroCup

21:48 ΜΠΑΣΚΕΤ

Περιστέρι - Βαρέζε 101-96: Άντεξαν στην αντεπίθεση και συνέχισαν αήττητοι οι Περιστεριώτες

21:40 EUROLEAGUE

LIVE Παρτιζάν – Μπασκόνια: Η αναμέτρηση της Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας