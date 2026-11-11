Παρτιζάν - Μπασκόνια 80-66: Ανέβασε στροφές στο φινάλε και πήρε τη νίκη

Η αναμέτρηση στο Βελιγράδι ήταν αμφίρροπη για τρία δεκάλεπτα, με την Μπασκόνια να παραμένει κοντά στο σκορ και να βάζει δύσκολα στους γηπεδούχους. Ωστόσο, στην τελευταία περίοδο η Παρτίζαν ανέβασε κατακόρυφα την ένταση στην άμυνά της, βρήκε λύσεις στην επίθεση και έφτασε σε μια σημαντική νίκη με 80-66.

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα και, με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Φρανκς και Κάρλικ Τζόουνς, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +5 (23-18). Η Μπασκόνια αντέδρασε στο δεύτερο δεκάλεπτο, ισοφάρισε και πέρασε προσωρινά μπροστά, όμως η Παρτίζαν ανέκτησε το προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 42-38.

Στην τρίτη περίοδο, οι Σέρβοι προσπάθησαν να ξεφύγουν, φτάνοντας τη διαφορά στους δέκα πόντους. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και μείωσαν σταδιακά, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 63-60.

Η Μπασκόνια μάλιστα προσπέρασε με τρίποντο του Ντουάρτε για το 65-63, όμως η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στην Παρτίζαν. Με δυνατή άμυνα και επιμέρους σερί, οι γηπεδούχοι πήραν ξανά τον έλεγχο και διαμόρφωσαν το τελικό 80-66.

Κορυφαίος για την Παρτίζαν ήταν ο Τόνι Γιεκίρι, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα. Ο Κάρλικ Τζόουνς πρόσθεσε 16 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ.

Για την Μπασκόνια, ο Κρις Ντουάρτε είχε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Ρόντιονς Κούρουκς μέτρησε 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 42-38, 65-60, 80-66.