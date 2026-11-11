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ΑΣ ΠΑΟΚ: «Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην παραχώρηση του Αλεξανδρείου στον Άρη»

Την αντίθεσή του στην παραχώρηση του Αλεξανδρείου στην ΚΑΕ Άρης για χρονικό διάστημα 49 ετών εξέφρασε ο ΑΣ ΠΑΟΚ.

ΑΣ ΠΑΟΚ: «Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην παραχώρηση του Αλεξανδρείου στον Άρη»
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Ο ΑΣ ΠΑΟΚ τοποθετήθηκε επίσημα για το ζήτημα της παραχώρησης του Αλεξανδρείου Μελάθρου στην ΚΑΕ Άρης για διάστημα 49 ετών, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη προοπτική.

H ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ, εκφράζει την αντίθεσή του στην προτεινόμενη παραχώρηση του Αλεξανδρείου Αθλητικού Μελάθρου στην εταιρεία “ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2003” για 49 έτη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 144 του υπό δημόσια διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το Αλεξάνδρειο αποτελεί δημόσια αθλητική εγκατάσταση, η διαχείριση και εκμετάλλευση της οποίας ανήκουν στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης (ΕΑΚΘ), σύμφωνα μετην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4002/2011.

Σε συνθήκες έλλειψης αθλητικών χώρων, θεωρούμε αναγκαία τη διατήρησή του υπό δημόσια διαχείριση, με διασφαλισμένη πρόσβαση των ερασιτεχνικών σωματείων της πόλης.

Για τον λόγο αυτό αποστείλαμε επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιο για τον Αθλητισμό, κ. Ιωάννη Βρούτση, στην οποία παραθέτουμε αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις μας.

Με την παρέμβασή μας υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο προορισμό των εγκαταστάσεων των ΕΑΚΘ και την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών χώρων και χρόνων άθλησης για τα ερασιτεχνικά σωματεία της Θεσσαλονίκης».

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