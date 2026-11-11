Δώνης: «Δεν με απασχολούν οι φήμες - Διαθέτω την εμπειρία για να διαχειρίζομαι όσα ακούγονται»

Να βάλει τέλος στη φημολογία γύρω από το επαγγελματικό του μέλλον επιχείρησε ο Γιώργος Δώνης, ξεκαθαρίζοντας πως αυτή τη στιγμή η απόλυτη προτεραιότητά του είναι η Εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και η προσπάθεια για αγωνιστική πρόοδο.

Ο Έλληνας προπονητής, σε τοποθέτησή του στην εφημερίδα «Al-Riyadiyah», αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και κάνουν λόγο για πιθανή αποχώρησή του από τον πάγκο της εθνικής ομάδας. Ο ίδιος, πάντως, εμφανίστηκε προσηλωμένος στο έργο του, υπογραμμίζοντας πως δεν πρόκειται να αφήσει τη σχετική παραφιλολογία να επηρεάσει τη δουλειά του.

Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Δώνη πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις δηλώσεις του Αμπντουλραχμάν Αλ Χουμαϊντί. Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Nadina» του τηλεοπτικού σταθμού MBC 1 είχε υποστηρίξει πως οι πιθανότητες απομάκρυνσης του Έλληνα τεχνικού φτάνουν το 99%, προκαλώντας έντονη συζήτηση στη Σαουδική Αραβία.

Ο Δώνης, από την πλευρά του, θέλησε να καταστήσει σαφές πως δεν αποσπάται από τα σενάρια και συνεχίζει να επικεντρώνεται αποκλειστικά στις υποχρεώσεις της ομάδας του.

«Δεν με απασχολούν οι φήμες που κυκλοφορούν κατά καιρούς σχετικά με το επαγγελματικό μου μέλλον στην εθνική Σαουδικής Αραβίας. Αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι η εξέλιξη της ομάδας και η συγκέντρωση στη δουλειά μας. Διαθέτω την εμπειρία για να διαχειρίζομαι όσα ακούγονται γύρω από το μέλλον μου και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να υπηρετήσω το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.