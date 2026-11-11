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Ηρακλής - MZT Σκόπια 103-73: Ο Γηραιός πάτησε γκάζι και έφτασε με άνεση στη νίκη

Ο Ηρακλής επικράτησε με άνεση της ΜΖΤ Σκοπίων, ανέβηκε στο 4-2 στο FIBA Europe Cup και παρέμεινε κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ηρακλής - MZT Σκόπια 103-73: Ο Γηραιός πάτησε γκάζι και έφτασε με άνεση στη νίκη
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Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε ο Ηρακλής την αναμέτρηση με τη ΜΖΤ Σκοπίων, καθώς η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς κυριάρχησε από το ξεκίνημα και έφτασε σε μία εμφατική νίκη, ξεπερνώντας μάλιστα τους 100 πόντους.

Ο Γηραιός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και με τους Ντιαρά και Λεκιού να δίνουν τον τόνο στην επίθεση, έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +12 (29-17). Στη συνέχεια, οι Χόρχλερ και Φόρεστερ ανέλαβαν δράση κοντά στο καλάθι, με τη διαφορά να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 47-35.

Η εικόνα δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Οι παίκτες του Λούκιτς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, με τον Μέλβιν να προσφέρει σημαντικές λύσεις και τη διαφορά να εκτοξεύεται στο 78-53 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Ηρακλή να διατηρεί τον έλεγχο και να φτάνει τελικά στην κατοστάρα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Νόα Χόρχλερ με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιλεν Λεκιού πρόσθεσε 18 πόντους με 7/9 σουτ. Ο Κλίβελαντ Μέλβιν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ θετικό ήταν το ντεμπούτο του Τζέικ Φόρεστερ, ο οποίος είχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 τάπα. Με τη νίκη αυτή, ο Ηρακλής ανέβηκε στο 4-2 στο FIBA Europe Cup.

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 47-35, 78-53, 103-73.

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