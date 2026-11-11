Κραϊόβα - Κολοσσός 82-104: Περίπατος για τους Ροδίτες

Ο Κολοσσός Ρόδου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Κραϊόβα και έφτασε σε μία εμφατική νίκη, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε. Η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη επέβαλε τον ρυθμό της και δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από το παιχνίδι.

Οι Ροδίτες μπήκαν δυνατά στο παρκέ και με πρωταγωνιστές τους Χάρις και Καμπερίδη έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +10 (14-24). Στη συνέχεια ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους, με τους Μάνιον και Κρούζερ να προσφέρουν λύσεις, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με σημαντικό προβάδισμα (27-49).

Η εικόνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ντεβόντε Άπσον κυριάρχησε σε άμυνα και επίθεση, η διαφορά μεγάλωσε ακόμη περισσότερο και η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 53-79. Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Κολοσσός διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο και έφτασε χωρίς δυσκολία στην επικράτηση.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γιώργος Καμπερίδης με 15 πόντους και το εντυπωσιακό 5/5 πίσω από τα 6,75 μ. Ο Ντεβόντε Άπσον πρόσθεσε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα, ενώ οι Στίβενσον και Κρούζερ είχαν από 12 πόντους. Με αυτή τη νίκη, ο Κολοσσός ανέβηκε στο 4-2, εδραιώνοντας τη θέση του στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 27-49, 53-75, 82-104.