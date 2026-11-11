ΑΕΚ: Το πλάνο για τις μεταγραφές του Ιανουαρίου με… οδηγό τον Βάργκα

Η φετινή ΑΕΚ έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με την περσινή ομάδα, καθώς έχει αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση μιας σεζόν με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γνωρίζει πλέον καλύτερα τι χρειάζεται να κάνει σε κάθε στάδιο της χρονιάς, προκειμένου να φτάσει στον επιθυμητό στόχο. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται κι ο σχεδιασμός για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Είναι δεδομένο πως η «Ένωση» θα κινηθεί και φέτος στην αγορά του Ιανουαρίου, όπως έκανε και την προηγούμενη σεζόν, αναζητώντας λύσεις για τα κενά που παρέμειναν από το καλοκαίρι. Τότε, άλλωστε, υπήρχαν συγκεκριμένες προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ.

Η μεγαλύτερη ανάγκη εντοπιζόταν στη θέση του σέντερ φορ. Ο Μάρκο Νίκολιτς ήθελε να εφαρμόσει το 4-4-2, με τον Λούκα Γιόβιτς να σηκώνει ήδη το μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση, τον Ζίνι να αντιμετωπίζει διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών και τον Πιερό να μην βρίσκεται στα πλάνα του. Έτσι, η απόκτηση επιθετικού είχε μπει σε πρώτο πλάνο.

Η ΑΕΚ κινήθηκε αποφασιστικά και, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, πριν καν ανοίξει επίσημα η μεταγραφική περίοδος, απέκτησε τον πρώτο σκόρερ του ουγγρικού πρωταθλήματος. Ο Μάριος Ηλιόπουλος κάλυψε μέσα σε λίγες ώρες τις απαιτήσεις της Φερεντσβάρος και ολοκλήρωσε τη συμφωνία για τον Μπάρναμπας Βάργκα.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή αποδείχθηκε καθοριστική στην πορεία των «κιτρινόμαυρων» προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ούγγρος επιθετικός έδωσε λύσεις στο σκοράρισμα, βοήθησε τον Γιόβιτς να βρει περισσότερους χώρους και συνολικά επέτρεψε στον Νίκολιτς να εφαρμόσει το αγωνιστικό μοντέλο που είχε σχεδιάσει. Μάλιστα, ο Βάργκα βρίσκεται ήδη και φέτος στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ του πρωταθλήματος.

Παράλληλα, την περσινή χειμερινή περίοδο η ΑΕΚ αναζήτησε και έναν μέσο, καθώς είχε πλέον διαπιστωθεί πως η μεταγραφή του Μάρκο Γκρούγιτς δεν είχε αποδώσει τα αναμενόμενα. Υπήρχε συγκεκριμένη περίπτωση που είχε ξεχωρίσει, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε για λόγους που δεν σχετίζονταν με την Ένωση. Τελικά, η ομάδα στράφηκε στον Σαχαμπό, μια μεταγραφή που δεν αφορούσε τόσο την άμεση ενίσχυση του ρόστερ κι ενδεχομένως ούτε τις μελλοντικές ανάγκες, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα.

Το βασικό συμπέρασμα είναι πως η ΑΕΚ γνωρίζει πλέον καλύτερα πώς πρέπει να κινηθεί τον Ιανουάριο. Όπως συνέβη και πέρυσι, έτσι και φέτος θα αναζητήσει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να έχουν άμεση επίδραση στην ομάδα, ακολουθώντας το παράδειγμα της μεταγραφής του Βάργκα.

Στόχος είναι να αποκτηθούν παίκτες που θα μπουν κατευθείαν στο βασικό rotation του Μάρκο Νίκολιτς και θα είναι σε θέση να προσφέρουν από την πρώτη στιγμή. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να οριστικοποιηθούν τόσο ο αριθμός των μεταγραφικών κινήσεων όσο και οι βασικοί στόχοι, με την ΑΕΚ να επιδιώκει να ολοκληρώσει τις συμφωνίες όσο το δυνατόν νωρίτερα, όπως ακριβώς έκανε και πέρυσι με τον Ούγγρο επιθετικό.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα, οι «κιτρινόμαυροι» θα κινηθούν για την απόκτηση ενός δεξιού μπακ, διορθώνοντας το λάθος που έγινε το καλοκαίρι με την απόφαση να μην αποκτηθεί παίκτης στη συγκεκριμένη θέση. Από εκεί και πέρα, είναι πολύ πιθανό να γίνει κίνηση για την απόκτηση ενός σέντερ μπακ, ενώ δεν αποκλείεται να γίνει μεταγραφή και στον άξονα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΑΕΚ παρακολουθεί διακριτικά τι συμβαίνει με την περίπτωση του Ορμπελίν Πινέδα στο Μοντερέι κι είναι δεδομένο ότι αν υπάρξει παραθυράκι για ενδεχόμενο επιστροφής τους θα εξαντληθούν οι πιθανότητες.