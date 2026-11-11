Ντόρσεϊ: «Προτιμώ να με μισείς γι' αυτό που είμαι, παρά να μ' αγαπάς γι' αυτό που δεν είμαι»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού, καθώς εκτίει την ποινή αποκλεισμού διάρκειας ενός μήνα που του επιβλήθηκε έπειτα από κοινή απόφαση της διοίκησης της ΚΑΕ και του Γιώργου Μπαρτζώκα. Με την τιμωρία του να πλησιάζει προς το τέλος της, ο διεθνής γκαρντ συνεχίζει κανονικά το ατομικό του πρόγραμμα προπονήσεων.

Παράλληλα, ο Ντόρσεϊ έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από αγώνες του Ολυμπιακού, αλλά και στιγμιότυπα από το γυμναστήριο του ΣΕΦ μαζί με τον γιο του.

Η ανάρτηση του Ντόρσεϊ:

«Μπαίνω στον σκοπό μου. Τώρα κάνω μεγαλύτερα σχέδια. Έπρεπε να το χτίσω αυτό τούβλο-τούβλο. Πόνταρα στον εαυτό μου πριν καν μου δώσουν μια ευκαιρία. Προτιμώ να με μισείς γι' αυτό που είμαι, παρά να μ' αγαπάς γι' αυτό που δεν είμαι».