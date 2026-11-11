Με φόντο τις μεγάλες «μάχες» της Εθνικής με Ολλανδία και Σερβία, Άγγελος Μπασινάς και Γιώργος Τσαντάκης «υποδέχονται» στο «Match Mode» τον προπονητή της Καλαμάτας, Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τους ελληνικούς συλλόγους μπορεί να μην υπάρχουν αυτή την εβδομάδα, αλλά το «MATCH MODE» συνεχίζει ακάθεκτο.

Άγγελος Μπασινάς και Γιώργος Τσαντάκης σας περιμένουν απόψε στις 23:30 για να συζητήσουν όλα τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά και να αναλύσουν τις «μάχες» της Εθνικής μας ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ την Παρασκευή το βράδυ και την Σερβία, εντός έδρας, την προσεχή Δευτέρα.

Καλεσμένος τους, θα είναι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο οποίος «οδηγεί» την Καλαμάτα σε μια εξαιρετική σεζόν, μετά την επιστροφή της στα «σαλόνια» της Super League.