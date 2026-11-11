Απίστευτα σκηνικά στη Σάλκε: Αντίσκηνα έξω από τα γραφεία για ένα εισιτήριο με την Ντόρτμουντ!

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν έξω από τα γραφεία της Σάλκε, με τους πιο πιστούς φίλους της ομάδας να επιλέγουν έναν ιδιαίτερο τρόπο προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στο μεγάλο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ απέναντι στην Ντόρτμουντ.

Οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στις 6 Δεκεμβρίου, σε μια αναμέτρηση που συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον. Η διάθεση των εισιτηρίων για το κοινό ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, με τη ζήτηση να αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Γνωρίζοντας πως η ηλεκτρονική πλατφόρμα δύσκολα θα μπορούσε να αντέξει τον τεράστιο όγκο ενδιαφερομένων και πως το sold out θα ερχόταν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, αρκετοί οπαδοί των «βασιλικών μπλε» αποφάσισαν να πάρουν τα μέτρα τους.

Έτσι, άφησαν για δύο βράδια την άνεση του σπιτιού τους, έστησαν σκηνές έξω από τα γραφεία του συλλόγου και διανυκτέρευσαν εκεί τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη. Στόχος τους ήταν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ώστε να προλάβουν να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για το μεγάλο παιχνίδι με την ομάδα του Νίκο Κόβατς.