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ΠΑΟΚ: Κάκωση δεύτερου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο ο Γιάκιτς

Μετά το διήμερο ρεπό, οι παίκτες του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στις προπονήσεις. Κάκωση δεύτερου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο έδειξε η μαγνητική του Γιάκιτς.

ΠΑΟΚ: Κάκωση δεύτερου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο ο Γιάκιτς
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Στις προπονήσεις επέστρεψε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11) ο ΠΑΟΚ, έπειτα από το διήμερο ρεπό που είχε δοθεί στους ποδοσφαιριστές. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, rondo, passing game και παιχνίδι σε μικρό χώρο, με το τεχνικό επιτελείο να αξιοποιεί τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων για να δουλέψει πάνω στη βελτίωση της ομάδας.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Πέλκας έκανε θεραπεία, ενώ ο Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Η μαγνητική του Γιάκιτς έδειξε κάκωση δεύτερου βαθμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, με τον Κροάτη μέσο να έχει ήδη ξεκινήσει την αποθεραπεία του.

Η επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (12/11), στις 10:30, στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

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