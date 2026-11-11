Εθνική ομάδα: Με Γκαγκάτση η προπόνηση πριν την Ολλανδία - Τελευταία στιγμή κρίνεται του Κουρμπέλη

Την τελευταία της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους ενόψει της αναμέτρησης με την Ολλανδία πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας, η οποία την Πέμπτη (12/11) θα ταξιδέψει στο Άμστερνταμ για το σημαντικό παιχνίδι της Παρασκευής (13/11, 21:45).

Στην προπόνηση της Τετάρτης βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την τελευταία προετοιμασία της «γαλανόλευκης» πριν από την αναχώρηση για την Ολλανδία.

Το ενδιαφέρον, πάντως, παραμένει στραμμένο στον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο αρχηγός του Αστέρα AKTOR και μέσος της Εθνικής ακολούθησε για ακόμη μία φορά ατομικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους Ολλανδούς να παραμένει αμφίβολη. Η τελική απόφαση για την κατάστασή του αναμένεται να ληφθεί την τελευταία στιγμή.

Οι υπόλοιποι διεθνείς προπονήθηκαν κανονικά, δουλεύοντας πάνω στο τακτικό πλάνο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με δίτερμα.

Στο πλευρό της Εθνικής στο Άμστερνταμ θα βρίσκονται και 2.600 Έλληνες φίλαθλοι, καθώς τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τις ανάγκες των υποστηρικτών της ομάδας εξαντλήθηκαν.