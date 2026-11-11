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Εθνική Ελλάδας: Πιθανοί αντίπαλοι στα προημιτελικά του Nations League με άρωμα… Euro 2004

Πορτογαλία, Γαλλία και Ισπανία είναι τρεις από τους πιθανούς αντιπάλους της Εθνικής Ελλάδας στα προημιτελικά του Nations League, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data.

Εθνική Ελλάδας: Πιθανοί αντίπαλοι στα προημιτελικά του Nations League με άρωμα… Euro 2004
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Άρωμα… Euro 2004 ενδέχεται να έχουν τα προημιτελικά του Nations League για την Εθνική Ελλάδας, καθώς ανάμεσα στους πιθανούς αντιπάλους της βρίσκονται η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ισπανία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, καθώς διεκδικεί την πρόκρισή του στην οκτάδα της διοργάνωσης. Για να τα καταφέρει, θα χρειαστεί να ξεπεράσει το εμπόδιο μίας εκ των Ολλανδίας ή Γερμανίας, που αποτελούν τους βασικούς ανταγωνιστές του στον όμιλο της League A.

Το Football Meets Data επεξεργάστηκε τα διαθέσιμα δεδομένα και παρουσίασε τα πιθανότερα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης, με τρία σενάρια να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, η πιθανότητα να αντιμετωπίσει η Ελλάδα την Πορτογαλία ανέρχεται στο 19,6%, ενώ ακολουθεί το ενδεχόμενο διασταύρωσης με την Ισπανία, με ποσοστό 18,3%. Τρίτη στη σχετική λίστα βρίσκεται η Γαλλία, με 18,2%.

Οι τρεις συγκεκριμένες εθνικές ομάδες ξυπνούν φυσικά έντονες αναμνήσεις στους Έλληνες φιλάθλους από το αξέχαστο Euro 2004. Τότε, η Ελλάδα είχε νικήσει δύο φορές την Πορτογαλία, τόσο στην πρεμιέρα όσο και στον μεγάλο τελικό, είχε αποκλείσει τη Γαλλία στα προημιτελικά, ενώ είχε αναδειχθεί ισόπαλη με την Ισπανία στη φάση των ομίλων.

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