Ιρλανδία - Ελλάδα 2-0: Ξεκίνημα με το... αριστερό για την Εθνική Νέων στα προκριματικά του Euro

Με αρνητικό αποτέλεσμα άρχισε η προσπάθεια της Εθνικής Νέων στον 1ο όμιλο της League A για τα προκριματικά του EURO U19. Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με 2-0 από την Ιρλανδία στο αθλητικό κέντρο Espace Ocean, στην πόλη Πλέντελ της Γαλλίας, πληρώνοντας την αστοχία της, παρά τις αρκετές ευκαιρίες που δημιούργησε.

Η «γαλανόλευκη» παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο πρώτο μέρος, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιουργώντας σημαντικές προϋποθέσεις για να προηγηθεί. Ωστόσο, ο Ιρλανδός τερματοφύλακας Νόναν βρέθηκε σε εξαιρετική ημέρα και σταμάτησε τις προσπάθειες των Ιωάννου (4'), Μπέρδου (33', 42') και Κυριαζίδη (34'), κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Από την πλευρά της, η Ιρλανδία απείλησε στο 22ο λεπτό, όταν το σουτ του Σέρλοκ σταμάτησε στο δοκάρι του Κριαρά.

Η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε ουσιαστικά ούτε στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, με την Ελλάδα να συνεχίζει να αναζητά το γκολ. Παρ' όλα αυτά, οι Ιρλανδοί αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και μέσα σε πέντε λεπτά έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη τους.

Στο 58ο λεπτό, ο Μάικλ Νόναν αξιοποίησε την ασίστ του Ο' Νιλ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ στο 63' οι δύο ποδοσφαιριστές αντάλλαξαν ρόλους. Αυτή τη φορά ο Νόναν δημιούργησε και ο Ο' Νιλ διαμόρφωσε το τελικό 2-0, αφήνοντας την Εθνική Νέων χωρίς βαθμολογικό όφελος στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ιρλανδία - Ελλάδα 2-0

Ιρλανδία (Νόελ Χαντ): Α. Νόναν, Μπάτλερ (46΄ Κάλεν), Μακντόναχ, Μέρφι, Σέρλοκ (72΄ Σολάνκε), Ογκμπόνα (73΄ Μακκόρμακ), Ολαντίτι, Μακατίρ (84΄ Άθερτον), Ο΄Νίλ, Μ. Νόναν (84΄ Κοβαλέβσκις), Ακινριντόγιο.

Ελλάδα (Απόστολος Παπαβασιλείου): Κριαράς, Καινουργιάκης (78΄ Αμανατίδης), Αυγητίδης, Αβραμούλης, Κυριαζίδης, Γκιόκα (77΄ Θεοχάρης), Κάπελας, Αρέτης (59΄ Χριστόπουλος), Μπέρδος, Ιωάννου (67΄ Τσιόκος), Κρομμύδας (59΄ Σιτμαλίδης).