Πλήγμα για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ: Χειρουργείο και τέλος η σεζόν για τον Μπαρενετσέα

Δυσάρεστα είναι τα νέα για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ και τον Άντερ Μπαρενετσέα, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 24χρονος εξτρέμ έδειξαν πως ο τραυματισμός του είναι πιο σοβαρός από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Ο ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στην αναμέτρηση με τη Ράγιο Βαγεκάνο την περασμένη Κυριακή και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο βασκικός σύλλογος την Τετάρτη (11/11).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σοσιεδάδ, ο Μπαρενετσέα υπέστη σοβαρή ζημιά με εμπλοκή τένοντα στο εγγύς τμήμα των οπίσθιων μηριαίων μυών του δεξιού μηρού. Η ημερομηνία και η τοποθεσία της επέμβασης θα γνωστοποιηθούν το προσεχές διάστημα, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το διάστημα της απουσίας του.

«Ο Άντερ Μπαρενετσέα υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με εμπλοκή τένοντα, στο εγγύς τμήμα των οπίσθιων μηριαίων μυών του δεξιού του μηρού, κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ράγιο Βαγεκάνο την περασμένη Κυριακή. Ο παίκτης θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα ανακοινωθούν προσεχώς», ανέφερε η ανακοίνωση της Σοσιεδάδ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, οι πιθανότητες να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση πριν από την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν είναι ελάχιστες.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 24χρονος αντιμετωπίζει έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό. Το 2022 είχε υποστεί αντίστοιχη ζημιά στο άλλο πόδι, η οποία περιλάμβανε αποκόλληση μυός από το οστό.

Τότε χρειάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου στη Φινλανδία και να μείνει εκτός δράσης για περισσότερο από μισή σεζόν, αντιμετωπίζοντας σημαντικές δυσκολίες μέχρι να επιστρέψει στα συνηθισμένα αγωνιστικά του επίπεδα.