Γιαμπουσέλε: «Συνεχίζω να δουλεύω, να αγωνίζομαι, να δίνω τα πάντα»
Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε μοιράστηκε στιγμές από τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με 115-112 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια.
Τη δική του ματιά από τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 115-112 παρουσίασε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο Γάλλος φόργουορντ δημοσίευσε ένα καρουζέλ φωτογραφιών από την επιστροφή του στη Movistar Arena, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει παλιούς συμπαίκτες του.
Η ανάρτηση του Γιαμπουσέλε:
«Συνεχίζω να δουλεύω. Συνεχίζω να αγωνίζομαι. Συνεχίζω να δίνω τα πάντα. Ξανά και ξανά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που ξέρω».