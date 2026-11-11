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Γιαμπουσέλε: «Συνεχίζω να δουλεύω, να αγωνίζομαι, να δίνω τα πάντα»

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε μοιράστηκε στιγμές από τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού με 115-112 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, στέλνοντας παράλληλα το δικό του μήνυμα για τη συνέχεια.

Γιαμπουσέλε: «Συνεχίζω να δουλεύω, να αγωνίζομαι, να δίνω τα πάντα»
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Τη δική του ματιά από τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 115-112 παρουσίασε ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε, μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Γάλλος φόργουορντ δημοσίευσε ένα καρουζέλ φωτογραφιών από την επιστροφή του στη Movistar Arena, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει παλιούς συμπαίκτες του.

Η ανάρτηση του Γιαμπουσέλε:

«Συνεχίζω να δουλεύω. Συνεχίζω να αγωνίζομαι. Συνεχίζω να δίνω τα πάντα. Ξανά και ξανά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που ξέρω».

https://www.instagram.com/p/Dfm2RgmiPxP/
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