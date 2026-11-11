Παναθηναϊκός: Τρεις θέσεις στο επίκεντρο για ενίσχυση

Για την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου ετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός, με τον σχεδιασμό να περιλαμβάνει από μία έως τρεις προσθήκες.

Οι «πράσινοι» εξετάζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, με τα εξτρέμ, τη μεσαία γραμμή και το κέντρο της άμυνας να αποτελούν τις τρεις θέσεις στις οποίες ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές, με τον Στέφανο Κοτσόλη να έχει ξεκινήσει ήδη προεργασία για τις κινήσεις που θα γίνουν.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θέλει να διαμορφώσει ένα ρόστερ που θα ανταποκρίνεται καλύτερα στις αγωνιστικές απαιτήσεις της ομάδας, με τις τελικές αποφάσεις να συνδέονται σε μεγάλο βαθμό και με τις πιθανές αποχωρήσεις. Το ενδεχόμενο σημαντικών ανακατατάξεων είναι υπαρκτό, με τον Παναθηναϊκό να εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές του.

Ενίσχυση στα εξτρέμ και ανοιχτό το μέλλον του Πελίστρι

Η πρώτη προτεραιότητα αφορά την επιθετική γραμμή και συγκεκριμένα τα άκρα. Η παραμονή του Φακούντο Πελίστρι στο ρόστερ μέχρι το τέλος της σεζόν μόνο δεδομένη δεν θα πρέπει να θεωρείται, καθώς υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να αποχωρήσει κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Σε αυτή την περίπτωση, το «τριφύλλι» θα κινηθεί για την απόκτηση ενός εξτρέμ που θα μπορεί να αγωνιστεί και στις δύο πλευρές, αλλά και να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στο σκοράρισμα.

Η συγκεκριμένη παράμετρος θεωρείται σημαντική για τον Νίστρουπ, ο οποίος θέλει περισσότερες λύσεις στην επιθετική λειτουργία και ποδοσφαιριστές που θα έχουν τη δυνατότητα να απειλούν με συνέπεια την αντίπαλη εστία.

Τι συμβαίνει στη μεσαία γραμμή

Εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της μεσαίας γραμμής. Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται διατεθειμένος να εξετάσει την πώληση του Πέδρο Τσιριβέγια, κάτι που ενδέχεται να δημιουργήσει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση.

Την ίδια στιγμή, ο τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές στον άξονα. Στην εξίσωση βρίσκεται και ο Σωτήρης Κοντούρης, με τον Δανό τεχνικό να μην έχει ξεκαθαρίσει ακόμη αν θα του δώσει μεγαλύτερο ρόλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο υπόλοιπο της σεζόν.

Επομένως, η συγκεκριμένη θέση παρουσιάζει αρκετές ιδιαιτερότητες και οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν τόσο από τις εξελίξεις με τους υπάρχοντες ποδοσφαιριστές όσο και από τις διαθέσιμες μεταγραφικές ευκαιρίες.

Στο τραπέζι και η απόκτηση στόπερ

Η τρίτη πιθανή προσθήκη αφορά το κέντρο της άμυνας. Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ και το ενδεχόμενο αποχώρησής του βρίσκεται στο προσκήνιο.

Εφόσον προχωρήσει η πώλησή του, είναι πιθανό να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού. Ωστόσο, ακόμη κι αν δεν βρεθεί λύση για την αποχώρηση του Αμερικανού, δεν αποκλείεται οι «πράσινοι» να προχωρήσουν σε προσθήκη στη συγκεκριμένη θέση, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Το βέβαιο είναι πως ο χειμερινός σχεδιασμός του Τριφυλλιού βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι ανάγκες έχουν εντοπιστεί, οι πιθανές αποχωρήσεις θα παίξουν καθοριστικό ρόλο και ο Νίστρουπ καλείται να αποφασίσει ποιες παρεμβάσεις θα βοηθήσουν περισσότερο την ομάδα του.