Ντεσπόντοφ: «Νιώθω ότι έχω πολλά ακόμη να δώσω, έχω μεγάλη δίψα για ποδόσφαιρο»

Σχεδόν οκτώ μήνες έχουν περάσει από την τελευταία συμμετοχή του Κίριλ Ντεσπόντοφ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός ταλαιπωρήθηκε από διαδοχικούς τραυματισμούς, που τον κράτησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα μακριά από την αγωνιστική δράση.

Η τελευταία του εμφάνιση καταγράφηκε στην αναμέτρηση με τον Βόλο, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του περσινού πρωταθλήματος. Έκτοτε, ο 30χρονος άσος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε και να επιστρέψει στα γήπεδα.

Πλέον, όμως, τα δύσκολα φαίνεται πως ανήκουν στο παρελθόν. Σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στη βουλγαρική ιστοσελίδα Gong.bg, ο Ντεσπόντοφ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια, υπογραμμίζοντας πως έχει αφήσει πίσω του τους τραυματισμούς και βρίσκεται στο 100% της αγωνιστικής του ετοιμότητας.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στο Gong.bg:

Στα 30 σου χρόνια έχεις ήδη καταγράψει 480 συμμετοχές, 113 γκολ και 134 ασίστ. Πώς βλέπεις τη μέχρι τώρα πορεία σου;

«Αρχικά, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου για τα θύματα του χθεσινού τροχαίου δυστυχήματος στη Βουλγαρία. Το γεγονός ότι ένας ποδοσφαιριστής γίνεται 30 ετών δεν σημαίνει ότι δεν έχει πλέον να προσφέρει στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα παικτών που παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο ακόμη και στα 40 τους. Νιώθω ότι έχω πολλά ακόμη να δώσω. Έχω μεγάλη δίψα για ποδόσφαιρο, καθώς έχω μείνει έξι μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης και ανυπομονώ να επιστρέψω στο γήπεδο. Αυτό είναι που με κάνει χαρούμενο».

Πώς είναι η φυσική σου κατάσταση μετά την επέμβαση και πότε περιμένεις να επιστρέψεις;

«Όπως γνωρίζετε, υποβλήθηκα σε επέμβαση τον περασμένο Μάιο και έχω μείνει έξι μήνες εκτός. Ωστόσο, ξεκίνησα την προετοιμασία μου έναν μήνα μετά το χειρουργείο. Βρίσκομαι εδώ και αρκετό καιρό στο γήπεδο, ενώ τις τελευταίες δύο εβδομάδες προπονούμαι κανονικά με την ομάδα. Αισθάνομαι καλά και ελπίζω τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες να επιστρέψω στην αποστολή και σταδιακά να πάρω χρόνο συμμετοχής. Είμαι υγιής και χαρούμενος που πλησιάζει η επιστροφή μου».

Άρα, θεωρείς πως έχεις φτάσει ήδη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας;

«Είμαι ήδη στο 100%. Είναι πλέον θέμα χρόνου να επιστρέψω στους αγώνες».

Από τις στιγμές που έχεις ζήσει στην καριέρα σου, ποια κρατάς ως την πιο ξεχωριστή;

«Έκανα το επαγγελματικό μου ντεμπούτο σε ηλικία 15 ετών και έξι μηνών, όταν ο Χρίστο Στόιτσκοφ με χρησιμοποίησε σε έναν αγώνα της Λίτεξ απέναντι στην Καϊλιάκρα, στο Λόβετς. Αγωνίστηκα για περίπου 20 λεπτά. Συμπληρώνω πλέον 15 χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και έχω ζήσει αρκετές όμορφες στιγμές.

Θα ξεχώριζα τις κατακτήσεις των τροπαίων, τα πρωταθλήματα, τα Κύπελλα και τα Σούπερ Καπ, αλλά και τις ατομικές διακρίσεις. Ωστόσο, ακόμη και τα ατομικά βραβεία δεν είναι αποκλειστικά δικό μου επίτευγμα, καθώς το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα μπορούσα να κερδίσω αυτές τις διακρίσεις.

Η πιο ευτυχισμένη στιγμή μου ήταν το 2024, όταν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ. Ο τρόπος με τον οποίο κερδίσαμε και τα τέσσερα ντέρμπι, τα συναισθήματα και όσα ζήσαμε ήταν ξεχωριστά. Να βγαίνεις στην Τούμπα, να ακούς 50.000 ανθρώπους να φωνάζουν το όνομά σου και να τραγουδούν μαζί σου, να βλέπεις Έλληνες να ανεμίζουν βουλγαρικές σημαίες και να σου δείχνουν τόσο μεγάλο σεβασμό. Όλα αυτά σήμαιναν πάρα πολλά για μένα».

Υπήρξε κάποια στιγμή στην πορεία σου που σε πλήγωσε περισσότερο;

«Δεν μπορώ να πω ότι έχω ιδιαίτερα στενάχωρες στιγμές. Αυτό που με στενοχωρεί περισσότερο είναι οι τραυματισμοί, γιατί τότε δεν μπορείς να προσφέρεις και να είσαι ενεργό μέλος της ομάδας».

Πόσο σε βαραίνει το γεγονός ότι δεν έχεις καταφέρει ακόμη, ως αρχηγός της Βουλγαρίας, να οδηγήσεις την εθνική ομάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση;

«Θυμάστε ότι είχαμε τις ευκαιρίες μας απέναντι στην Ουγγαρία, στον ημιτελικό των playoffs για το Euro 2020, στο «Βασίλ Λέφσκι». Δεχθήκαμε δύο πολύ άτυχα γκολ και καταρρεύσαμε. Φτάσαμε πολύ κοντά και ήταν πραγματικά δύσκολο που δεν τα καταφέραμε.

Τα τελευταία χρόνια, ως αρχηγός, είμαι βέβαιος ότι όλοι αισθάνονται άσχημα με τα αποτελέσματα της Εθνικής. Τώρα είναι ακόμη δυσκολότερο για μένα, καθώς παρακολουθώ τους αγώνες από την τηλεόραση. Μας έλειψε η τύχη, αλλά και η παρουσία αρκετών ποδοσφαιριστών υψηλής ποιότητας.

Δεν θεωρώ ότι ήμασταν κατώτεροι της Ουγγαρίας εκείνη την περίοδο. Εκείνοι στη συνέχεια ανέβασαν το επίπεδό τους. Κάθε ποδοσφαιριστής είναι σημαντικός για την Εθνική ομάδα και όταν απουσιάζει, η απουσία του γίνεται αισθητή».

Τι χρειάζεται, κατά τη γνώμη σου, για να επιστρέψει η Βουλγαρία σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση;

«Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη, χωρίς να θέλω να την επιβάλω σε κανέναν. Αυτό θα συμβεί όταν όλες οι ομάδες στη Βουλγαρία αρχίσουν να σκέφτονται την Εθνική ομάδα και όχι αποκλειστικά τα δικά τους συμφέροντα, σταματώντας να προτιμούν διαρκώς ξένους ποδοσφαιριστές.

Πρέπει να αρχίσουμε να αναδεικνύουμε νεαρούς παίκτες και να επενδύουμε τόσο σε αυτούς όσο και στους προπονητές. Τα τελευταία χρόνια συναντάμε αρκετούς προπονητές που διαθέτουν διπλώματα, αλλά δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ επαγγελματικά στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος. Δεν υποστηρίζω ότι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής θα γίνει απαραίτητα και πολύ καλός προπονητής, αλλά θα διαθέτει την επαγγελματική εμπειρία.

Όταν οι ομάδες αρχίσουν να αναπτύσσουν Βούλγαρους ποδοσφαιριστές, αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην Εθνική. Χρειάζεται να δημιουργούνται σωστές βάσεις από τις ηλικίες των 11-12 ετών, με κατάλληλη μεθοδολογία, ώστε στα 17-18 τους οι παίκτες να είναι έτοιμοι για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αγωνίζονται υποχρεωτικά μόνο και μόνο επειδή είναι νεαρά ταλέντα. Πρέπει να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και να κερδίζουν τη θέση τους».

Η Ελλάδα έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα αξιόλογη γενιά νεαρών ποδοσφαιριστών. Τι ξεχωρίζεις από το μοντέλο ανάπτυξης των ομάδων της;

«Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα για εμάς. Αρκεί να δει κανείς σε ποιες ομάδες αγωνίζονται οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Στον δικό μου σύλλογο, τον ΠΑΟΚ, δίνεται επίσης μεγάλη έμφαση στους νεαρούς παίκτες που προέρχονται από την ακαδημία.

Ο Κουλιεράκης πήγε στη Βόλφσμπουργκ έναντι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Τζίμας αγωνίστηκε αρχικά στη Νυρεμβέργη και στη συνέχεια αποκτήθηκε από την Μπράιτον έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κωνσταντέλιας, που είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στην Ελλάδα, αποκτήθηκε από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αυτή την περίοδο αναρρώνει από έναν σοβαρό τραυματισμό, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα γίνει ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής.

Στην ακαδημία του ΠΑΟΚ υπάρχουν παιδιά που τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθούν σε σπουδαίους παίκτες. Έξι με επτά ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες προπονούνται σταθερά μαζί μας. Η ομάδα διεκδικεί το πρωτάθλημα και αγωνίζεται στην Ευρώπη, αλλά παράλληλα αναπτύσσει νεαρά ταλέντα και επενδύει πάρα πολλά στην ακαδημία της. Αυτό φέρνει αποτελέσματα και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο».

Πώς ένιωσες που δεν μπόρεσες να ενισχύσεις την εθνική ομάδα στα παιχνίδια με την Ισλανδία και την Εσθονία;

«Φυσικά και στενοχωριέμαι. Αυτή είναι, όμως, η κατάσταση. Βρέθηκα με την ομάδα, χαιρέτησα όλους τους ποδοσφαιριστές και τους ευχήθηκα καλή επιτυχία. Όλοι ήταν χαμογελαστοί. Μίλησα και με τον προπονητή, Ατανάς Ριμπάρσκι, τον οποίο γνωρίζω από παλαιότερα, όταν ήταν μέλος του τεχνικού επιτελείου του Ιλιάν Ίλιεφ.

Χαίρομαι που αυτή τη στιγμή την ομάδα καθοδηγεί ένας άνθρωπος που έχει ξεκάθαρη ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στο Λουξεμβούργο παίξαμε αρκετά καλά και με μεγαλύτερη ελευθερία. Δυστυχώς, το ξεκίνημά μας στο Nations League ήταν κακό για όλους μας».

Ποιοι προπονητές έχουν αφήσει το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ποδοσφαιρική σου διαδρομή;

«Είμαι ευγνώμων σε όλους τους προπονητές με τους οποίους έχω συνεργαστεί. Από τον καθένα έμαθα κάτι, είτε θετικό είτε αρνητικό».

Με ποιους συμπαίκτες σου θεωρείς ότι ανέπτυξες την καλύτερη αγωνιστική χημεία;

«Με τον Ιβάιλο Τσότσεφ, τον Τόντορ Νεντέλεφ, τον Γκεόργκι Κοσταντίνοφ, τον Γκεόργκι Μιλάνoφ… Ελπίζω να μη μου διαφεύγει κάποιος. Είναι ποδοσφαιριστές με τους οποίους ήμασταν πάντα μαζί, περίπου 10-12 χρόνια στην Εθνική ομάδα».

Πώς παρακολουθείς την εξέλιξη του βουλγαρικού πρωταθλήματος και ποια ομάδα θεωρείς ότι έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο;

«Παρακολουθώ το πρωτάθλημα και, όταν έχω τη δυνατότητα, βλέπω τους αγώνες. Χαίρομαι που φέτος το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και αναμένεται να υπάρχει ανταγωνισμός μέχρι το τέλος. Αυτή τη στιγμή, καθεμία από τις τρεις πρώτες ομάδες έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει το πρωτάθλημα».

Έχοντας κατακτήσει πέντε φορές το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στη Βουλγαρία, ποιον θα ξεχώριζες για τη φετινή διάκριση;

«Ελπίζω οι δημοσιογράφοι να έχετε παρακολουθήσει προσεκτικά τους Βούλγαρους ποδοσφαιριστές κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη για το πώς πρέπει να ψηφίσει. Πιστεύω ότι υπάρχουν παίκτες που αξίζουν τη συγκεκριμένη διάκριση. Εσείς, οι δημοσιογράφοι, θα αποφασίσετε».

Τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε συνδέουν με την ΤΣΣΚΑ. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να ξεκαθαρίσεις σχετικά με αυτά τα σενάρια;

«Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σχολιάσω φήμες».