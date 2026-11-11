Ανείπωτη τραγωδία: 22χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε από καρδιακή ανακοπή στην προπόνηση

Στο πένθος βυθίστηκε το γαλλικό ποδόσφαιρο μετά τον ξαφνικό θάνατο του 22χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια προπόνησης της ομάδας του, έπειτα από καρδιακή ανακοπή.

Ο νεαρός αμυντικός, οποίος αγωνιζόταν στο τοπικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Saint-Denis FC, υπέστη καρδιακή ανακοπή στον αγωνιστικό χώρο. Παρά την άμεση κινητοποίηση των γιατρών και τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η FC Rouen 1899, στην οποία ο Ονσόρ είχε κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, ενώ είχε καταγράψει και τρεις συμμετοχές με την πρώτη ομάδα τη σεζόν 2023/24, σημειώνοντας ένα γκολ.

Στην ανακοίνωσή της, η Ρουέν ανέφερε: «Η FC Rouen 1899 πληροφορήθηκε σήμερα το πρωί με μεγάλη θλίψη τον ξαφνικό θάνατο του Γουανίς Ονσόρ, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια προπόνησης με την ομάδα του, Saint-Denis FC. Πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, ο Γουανίς αγωνίστηκε σε τρεις αναμετρήσεις με την πρώτη ομάδα τη σεζόν 2023-24, πετυχαίνοντας ένα γκολ».