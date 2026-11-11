Στο Βελιγράδι για την Παρτίζαν ο Σίλβα

Στο Βελιγράδι βρίσκεται πλέον ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε, Κρις Σίλβα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Παρτίζαν.

Η σερβική ομάδα ενημέρωσε μέσω ανάρτησής της πως ο παίκτης αφίχθη στην πρωτεύουσα της Σερβίας, ενώ την επόμενη ημέρα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει στην Παρτίζαν και θα αποτελέσει την επόμενη προσθήκη στο ρόστερ της.

Υπενθυμίζεται πως πριν από περίπου μία εβδομάδα η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουάιτ Πάουελ για τη θέση του σέντερ, εξέλιξη που περιόρισε ακόμη περισσότερο τον ρόλο του Σίλβα στο rotation της τουρκικής ομάδας.

Ο Σίλβα είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στη φετινή EuroLeague, καταγράφοντας μόλις τέσσερις συμμετοχές. Την περασμένη σεζόν, σε 16 παιχνίδια της διοργάνωσης, μέτρησε κατά μέσο όρο 4,4 πόντους και 1,7 ριμπάουντ.

Η αγωνιστική του παρουσία στην ΑΕΚ, από την οποία ξεκίνησε τη σεζόν 2025-26, ήταν εκείνη που του άνοιξε την πόρτα της Φενέρμπαχτσε, καθώς στο Basketball Champions League είχε 14,8 πόντους και 8 ριμπάουντ ανά αγώνα.