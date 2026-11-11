Στην Μπασκόνια ως δανεικός από την Ντουμπάι ο Κέναν Καμένιας

Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου ο Κέναν Καμένιας (26 ετών, 2,07 μ.).

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε επίσημα την παραχώρηση του 26χρονου σέντερ με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα της Βιτόρια, η οποία το τελευταίο διάστημα αναζητούσε λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ της.

Ο Καμένιας είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στη φετινή EuroLeague, μετρώντας σε τρεις αναμετρήσεις κατά μέσο όρο 4,1 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 10 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά παιχνίδι.