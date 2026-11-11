· Μπασκόνια · Ντουμπάι

Στην Μπασκόνια ως δανεικός από την Ντουμπάι ο Κέναν Καμένιας

Την ενίσχυση της front line της με τον Κέναν Καμένια εξασφάλισε η Μπασκόνια, καθώς η Ντουμπάι ανακοίνωσε την παραχώρηση του 26χρονου σέντερ με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν.

Στην Μπασκόνια ως δανεικός από την Ντουμπάι ο Κέναν Καμένιας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου ο Κέναν Καμένιας (26 ετών, 2,07 μ.).

Η Ντουμπάι ανακοίνωσε επίσημα την παραχώρηση του 26χρονου σέντερ με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα της Βιτόρια, η οποία το τελευταίο διάστημα αναζητούσε λύσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ της.

Ο Καμένιας είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στη φετινή EuroLeague, μετρώντας σε τρεις αναμετρήσεις κατά μέσο όρο 4,1 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 0,5 ασίστ σε 10 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά παιχνίδι.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:25 EUROLEAGUE

Γιαμπουσέλε: «Συνεχίζω να δουλεύω, να αγωνίζομαι, να δίνω τα πάντα»

18:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πλήγμα για τη Ρεάλ Σοσιεδάδ: Χειρουργείο και τέλος η σεζόν για τον Μπαρενετσέα

18:09 SUPER LEAGUE

Ντεσπόντοφ: «Νιώθω ότι έχω πολλά ακόμη να δώσω, έχω μεγάλη δίψα για ποδόσφαιρο»

18:05 SUPER LEAGUE

Οι Ιταλοί αποθεώνουν τον Καλάμπρια: «Είναι ηγέτης - Δίνει τα πάντα για την ομάδα»

17:50 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανείπωτη τραγωδία: 22χρονος ποδοσφαιριστής πέθανε από καρδιακή ανακοπή στην προπόνηση

17:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Οβόνο ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρωτοφανή ποινή για τον θάνατο του Χεσούς Ντε Μιγκέλ

17:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

Live: Νέφτσι - Μύκονος για το Europe Cup

17:28 SUPER LEAGUE

Στο μυαλό του Ντέρεκ Κινγκ ο Λιβάι Γκαρσία για τη ρεβάνς με την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

17:18 SUPER LEAGUE 2

Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για την Athens Kallithea

17:13 OPINION

Το μεγάλο στοίχημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό AKTOR και το …θεώρημα της πεντάδας

16:57 EUROLEAGUE

Στο Βελιγράδι για την Παρτίζαν ο Σίλβα

16:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χάνει το ντέρμπι με την Ιταλία ο Εμπαπέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας