Οι ιστορίες γύρω από τον Νίκολα Γιόκιτς θα μας φτιάχνουν πάντα τη διάθεση

Πόσες φορές έχεις αναρωτηθεί ότι κάποιοι μπασκετμπολίστες, έγιναν star κατά τύχη; Σίγουρα για πολλούς. Ενδεχομένως ένας από αυτούς να είναι και ο Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος θα μπορούσε άνετα να βρίσκεται σε έναν στάβλο στη Σερβία, να ασχολείται με τα άλογά του και να μην έχει την παραμικρή διάθεση να μπει με το γεγονός ότι είναι ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες στον πλανήτη.

Η ιστορία του κορυφαίου Σέρβου παίκτη των τελευταίων ετών είναι από μόνη της ξεχωριστή. Τρεις φορές MVP της κανονικής περιόδου, πρωταθλητής NBA, MVP των τελικών του 2023 και ένας παίκτης που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη θέση του σέντερ. Αλλά με την ίδια…ευκολία που έφτασε στην κορυφή, άλλο τόσο εύκολα θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο αντί για μπασκετικμπολίστα.

Τώρα, με τα σενάρια γύρω από το μέλλον του στους Denver Nuggets να φουντώνουν, αξίζει να θυμηθούμε μερικές από τις πιο απίθανες ιστορίες του ανθρώπου που δεν έμοιαζε ποτέ με τον κλασικό NBA superstar.

Άλλωστε, ο ίδιος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπογράψει την επόμενη επέκταση συμβολαίου του το καλοκαίρι του 2027, επαναλαμβάνοντας πως επιθυμία του είναι να παραμείνει στο Ντένβερ. Το «αν τον θέλουν», πάντως, που πρόσθεσε με χιούμορ σε πρόσφατη δήλωσή του, έδωσε ξανά τροφή για συζητήσεις.

Ένα δημοσίευμα εφημερίδας άλλαξε τη ζωή του

Πριν γίνει ο άνθρωπος που μοιράζει ασίστ με την ευκολία που άλλοι παραγγέλνουν καφέ, ο Γιόκιτς ήταν ένας νεαρός παίκτης στη Σερβία. Η ανακάλυψή του από τον γνωστό ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς δεν έγινε μέσα από κάποιο εντυπωσιακό scouting video ή μια εμφάνιση που παρακολούθησαν δεκάδες σκάουτερ.

Ο αστικός μύθος αναφέρει πως ένα box score σε σερβική εφημερίδα ήταν αρκετό για να τραβήξει την προσοχή του κορυφαίου μάνατζερ, καθώς οι αριθμοί του νεαρού Νίκολα έφτασαν στα σωστά μάτια και κάπως έτσι άρχισε να ξετυλίγεται μια καριέρα που κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί πού θα καταλήξει.

Παραλίγο να παίξει στην Μπαρτσελόνα αντί για το NBA

Το 2014, οι Denver Nuggets επέλεξαν τον Γιόκιτς στο Νο. 41 του NBA Draft. Μόνο που η άφιξή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν ήταν καθόλου δεδομένη, καθώς ο Ραζνάτοβιτς, είχε αποκαλύψει ότι υπήρχε συμφωνία με την Μπαρτσελόνα, η οποία θα μπορούσε να αλλάξει ολόκληρη την μπασκετική ιστορία του Σέρβου, αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ένα κακό παιχνίδι μπροστά στους εκπροσώπους της ισπανικής ομάδας, όμως, καθυστέρησε την υπογραφή και τελικά η μεταγραφή δεν προχώρησε.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η στιγμή που επιλέχθηκε από το Ντένβερ, με τη μετάδοση του Draft να διακόπτεται για διαφημιστικό διάλειμμα, με το Taco Bell να προβάλλει το περίφημο Quesarito, την ώρα που στην οθόνη εμφανιζόταν το όνομα του Γιόκιτς.

Βέβαια, ο ίδιος ο Γιόκιτς δεν νοιαζόταν ιδιαίτερα, καθώς είχε αποκοιμηθεί για βράδυ και όταν ξύπνησε δεν είχε ιδέα ότι μόλις είχε γίνει παίκτης του NBA. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο αντιπροσωπευτική είσοδος στη μεγαλύτερη μπασκετική σκηνή του κόσμου.

Για τον Γιόκιτς τα άλογα είναι κάτι πολύ περισσότερο από χόμπι

Αν υπάρχει ένα πράγμα που συναγωνίζεται την αγάπη του για το μπάσκετ, αυτό είναι τα άλογα. Μάλιστα, όταν ήταν παιδί, είχε εγκαταλείψει έναν αγώνα μπάσκετ στο ημίχρονο για να παρακολουθήσει μια ιπποδρομία. Προτεραιότητες.

Η σχέση του με τα άλογα παραμένει μέχρι σήμερα βαθιά συναισθηματική. Τον Ιούλιο του 2025, όταν ένα από τα άλογά του κέρδισε σε αγώνα στη Σερβία, ο Γιόκιτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Έσπευσε να πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα του, πηδώντας ακόμη και έναν φράχτη. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει την απόλυτη μπασκετική καταξίωση συγκινήθηκε σαν μικρό παιδί για μια νίκη σε ιπποδρομία. Και αυτό λέει πολλά για όσα πραγματικά έχουν σημασία στη ζωή του.

Έχασε αγώνες επειδή υπέγραφε πολλά αυτόγραφα

Δεν είναι συνηθισμένο ένας NBA παίκτης να χάνει προπονήσεις και αγώνες επειδή υπέγραψε πάρα πολλά αυτόγραφα. Ο Γιόκιτς, όμως, το κατάφερε και αυτό. Όταν αγωνιζόταν στην Ευρώπη, πάνω στην υπερβολική προσπάθεια να ικανοποιήσει τους φιλάθλους που ζητούσαν την υπογραφή του προκάλεσε φλεγμονή στο δεξί του χέρι. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει μία εβδομάδα προπονήσεων και μερικά παιχνίδια.

(AP Photo/Ella Hall) FR172235 AP

Και επειδή η οικογένεια παραμένει πάνω από όλα, υπάρχει ακόμη μία μικρή λεπτομέρεια που αποκαλύπτει πολλά για τον χαρακτήρα του. Πριν από κάθε παιχνίδι, ο Γιόκιτς περνά τη βέρα του μέσα από τα κορδόνια του αριστερού παπουτσιού του. Μια προσωπική παράδοση που ξεκίνησε ως φόρος τιμής στους δικούς του ανθρώπους και τον συνοδεύει μέχρι σήμερα σε κάθε εμφάνιση στο παρκέ.

Κι αν αυτή είναι η αρχή του τέλους στο Ντένβερ;

Ο Γιόκιτς δεν χρειάστηκε ποτέ να φωνάξει ότι είναι ο καλύτερος, ούτε και έχτισε την εικόνα του πάνω σε εντυπωσιακές δηλώσεις, προσωπικές κόντρες ή ατελείωτες καμπάνιες προβολής. Έπαιξε μπάσκετ με τον δικό του τρόπο, κυριάρχησε στο NBA και κατάφερε να οδηγήσει τους Nuggets στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους.

Το ενδεχόμενο να φύγει από το Ντένβερ ακούγεται κάπως παράξενο, ειδικά για έναν παίκτη που έχει συνδέσει ολόκληρη την καριέρα του με την ίδια ομάδα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη πρόθεση αποχώρησης, με τον ίδιο να δηλώνει πως θέλει να παραμείνει στους Nuggets για το υπόλοιπο της καριέρας του. Όμως, στον επαγγελματικό αθλητισμό τίποτα δεν είναι αιώνιο.

Αν τελικά έρθει εκείνη η στιγμή, σίγουρα όλος ο μπασκετικός πλανήτης θα κινηθεί για την απόκτησή του, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν θα θέλει να παίξει αλλού ή να… βρεθεί σε ένα στάβλο παρέα με τα άλογά του.