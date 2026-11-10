«Σεισμός» στο ΝΒΑ: Ο Γιόκιτς δεν είναι βέβαιος αν θέλει να παραμείνει στους Νάγκετς

Την επόμενη off season ο Νίκολα Γιόκιτς θα έχει την ευκαιρία να υπογράψει supermax συμβόλαιο, ωστόσο δεν είναι βέβαιο πως ο Σέρβος θα δέσει το μέλλον του στους Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Γιόκιτς είχε τη δυνατότητα να υπογράψει τριετή επέκταση συμβολαίου αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων στην offseason του 2025, ενώ πρόσφατα απέρριψε μια προσφορά τετραετούς επέκτασης αξίας 278 εκατομμυρίων δολαρίων στην offseason του 2026.

Ο σούπερσταρ του ΝΒΑ επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα ακόμα πιο παχυλό συμβόλαιο κατά τη διάρκεια της επόμενης offseason, όταν θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει ένα ιστορικό πενταετές «supermax» συμβόλαιο.

Η συμφωνία αυτή εκτιμάται ότι θα ανέλθει από 359,5 έως 388 εκατομμύρια δολάρια και θα αποφέρει στον Γιόκιτς το εκπληκτικό ποσό των 80 εκατομμυρίων δολαρίων ή και περισσότερο κατά την πέμπτη σεζόν.

Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου του Athletic, Τιμ Καουακάμι, η παραμονή του «Τζόκερ» στο Ντένβερ μόνο ως σίγουρη δε πρέπει να λογίζεται.

«Το ακούω εδώ και λίγο καιρό. Είναι ανοιχτό το θέμα. Είναι ανοιχτό. Είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο Ντένβερ, αλλά είναι ανοιχτό το θέμα» είπε χαρακτηριστικά. Και προσέθεσε: «Δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι θα υπογράψει μακροχρόνιο συμβόλαιο στο Ντένβερ».