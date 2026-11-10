Εβδομάδα αποφάσεων για Βενγκέρ και FIFA - Θα διεκδικήσει την προεδρία απέναντι στον Ινφαντίνο;

Ο Βενγκέρ έχει τη στήριξη της UEFA αλλά και σημαντικών παραγόντων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA

Εβδομάδα αποφάσεων για Βενγκέρ και FIFA - Θα διεκδικήσει την προεδρία απέναντι στον Ινφαντίνο;
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Ραγδαίες εξελίξεις ενδέχεται να προκύψουν στη μάχη για την προεδρία της FIFA, καθώς ο Αρσέν Βενγκέρ αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να αποφασίσει οριστικά αν θα θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημαντικοί παράγοντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και η UEFA, ασκούν πιέσεις στον άλλοτε προπονητή της Άρσεναλ, προκειμένου να διεκδικήσει την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων εκπνέει στις 18 Νοεμβρίου.

Ο 77χρονος Γάλλος βρίσκεται στη FIFA από τον Νοέμβριο του 2019, όταν ανέλαβε τη θέση του επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης του ποδοσφαίρου.

Ο Βενγκέρ αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και σεβαστές προσωπικότητες του αθλήματος, έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του τόσο στους πάγκους όσο και στη διοικητική πλευρά του ποδοσφαίρου.

Εφόσον αποφασίσει να μπει στην κούρσα, θα βρεθεί απέναντι στον Ινφαντίνο, σε μια εκλογική αναμέτρηση που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον.

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