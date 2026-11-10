Στη λίστα της Μπάγερν Μονάχου για «αντί - Νόιερ» ο Λόρις Κάριους

Η Μπάγερν Μονάχου ετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα χωρίς τον Μάνουελ Νόιερ, καθώς η παραμονή του θρυλικού Γερμανού τερματοφύλακα στο ρόστερ των Βαυαρών και την επόμενη σεζόν θεωρείται πολύ δύσκολη.

Έτσι, η Μπάγερν εξετάζει τη λίστα των υποψήφιων αντικαταστατών της για το Νο1 κάτω από τα δοκάρια της, με ένα όνομα να είναι αυτό που ξεχωρίζει... ως κάπως παράταιρο.

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ που δουλεύει για το Γερμανικό Skysports και ειδικεύεται στα θέματα της Bundesliga αναφέρει πως ψηλά στη λίστα των υποψηφίων για να αντικαταστήσουν τον Νόιερ βρίσκεται ο Λόρις Κάριους.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας της Σάλκε που φαίνεται από την επιστροφή του στο Γερμανικό ποδόσφαιρο να έχει αφήσει πίσω του το εφιαλτικό, όπως αποδείχθηκε, πέρασμά του από τη Λίβερπουλ είναι έτοιμος για την επόμενη μεγάλη ευκαιρία στην καριέρα του.