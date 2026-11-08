«Χάνει» τον Νόιερ για μεγάλο χρονικό διάστημα η Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου γνωστοποίησε μέσω επίσημης ενημέρωσης πως ο Μάνουελ Νόιερ θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας για το επόμενο διάστημα, έπειτα από μερική ρήξη τένοντα που υπέστη στο δεξί πόδι, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μάιντς.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας αποχώρησε από το παιχνίδι με ένα πρόβλημα που πιθανότατα θα τον κρατήσει εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα, καθώς η επιστροφή του υπολογίζεται περίπου στις αρχές του νέου έτους.

Η απουσία του αποτελεί πλήγμα για τον Βενσάν Κομπανί, ο οποίος θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για τη θέση κάτω από τα δοκάρι. Τη θέση του Νόιερ αναμένεται πλέον να πάρει ο Γιόνας Ούρμπριχ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Μπάγερν:

«Ο Μάνουελ Νόιερ θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας το προσεχές διάστημα, καθώς υπέστη μερική ρήξη τένοντα στο δεξί του πόδι κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας νίκης με 2-1 επί της Μάιντς το Σάββατο, όπως επιβεβαίωσαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε από το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου».