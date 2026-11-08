Με βασικό Φούντα ο ΟΦΗ απέναντι στον Ατρόμητο - Οι 11αδες των δύο ομάδων

Κανονικά στο βασικό σχήμα του ΟΦΗ βρίσκεται ο Ταξιάρχης Φούντας, για να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο, η παρουσία του οποίου ήταν αμφίβολη, καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση εκτός έδρας με την Χάποελ Μπερ Σεβά στο «διπλό» των Κρητικών για το Europa League.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός φαίνεται πως ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και δίνει κανονικά το «παρών» στην 11αδα του Χρήστου Κόντη, ο οποίος δεν προχώρησε σε ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό αγώνα.

Xωρίς εκπλήξεις οι επιλογές του Ντούσαν Κέρκεζ.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρας, Αθανασίου, Ντικμαν, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Νους, Φούντας, Κόντρο.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Οφόρι, Σερζίνιο, Περέα.