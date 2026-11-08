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Νικηφόρο πέρασμα της Βαλένθια από την έδρα της Μπούργος με double-double του Σορτς

Η Βαλένθια επικράτησε με 100-93 της Μπούργος, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Liga Endesa, φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα.

Νικηφόρο πέρασμα της Βαλένθια από την έδρα της Μπούργος με double-double του Σορτς
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Συνέχεια στο νικηφόρο σερί της έδωσε η Βαλένθια, η οποία επικράτησε με 100-93 της Μπούργος εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Liga Endesa.

Οι φιλοξενούμενοι επιβεβαίωσαν την καλή αγωνιστική τους κατάσταση, κατακτώντας το τέταρτο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-2.

Καθοριστική ήταν η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς, με τον Αμερικανό να προσθέτει ακόμη ένα double-double στη φετινή του συγκομιδή, έχοντας 14 πόντους και 10 ασίστ. Από 15 πόντους σημείωσαν οι Μπρουκς και Οσετκόφσκι, αποτελώντας τις βασικές επιθετικές λύσεις της Βαλένθια.

Στην αντίπερα όχθη, η Μπούργος είχε ως κορυφαίο τον Όντιτζ, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 26 πόντους και έξι εύστοχα τρίποντα. Η προσωπική του επίδοση, ωστόσο, δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 27-22, 52-41, 72-71, 93-100.

Μπούργος (Φίσακ): Όντιτζ 26 (4/8 δίποντα, 6/13 τρίποντα, Στιούαρτ 15 (4/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4/4 βολές), Κοπρίβιτσα 2, Αλμαζάν 2, Ντίεθ 2, Γκερέρο 2, Ραντοσάβλιεβιτς 6, Ομπασόχαν 4, Σένγκφελντερ 11 (1/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα), Ντουμπούγια 9, Λομπακό 12 (2/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Ταμποάδα 2.

Βαλένθια (Άλμπερτ): Σορτς 14 (6/9 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Τέιλορ 11 (1/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές), Πουέρτο 8, Σεν-Σουπερί 9, Καρντένας 5, Οσετκόφσκι 15 (2/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Μουρ 3, Μπρουκς 15 (1/2 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/4 βολές), Σακό 6, Κορμπαλάν 4, Μαρί, Ριβέρο 10 (2/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 3/7 βολές).

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