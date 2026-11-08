· Παναθηναϊκός

Περισσότεροι από 1.000 Παναθηναϊκοί στο «Καυτανζόγλειο», άνοιξε η θύρα των φιλοξενούμενων

Η απόφαση της Αστυνομίας πάρθηκε για να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή των φιλάθλων του Ηρακλή με αυτούς του «τριφυλλιού». 

Περισσότεροι από 1.000 Παναθηναϊκοί στο «Καυτανζόγλειο», άνοιξε η θύρα των φιλοξενούμενων
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Βροντερό παρών δίνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο «Καυτανζόγλειο». Μετά από συνεννόηση των οργανωμένων οπαδών του Ηρακλή με αυτούς του «τριφυλλιού», δόθηκαν εισιτήρια στους φίλους των φιλοξενούμενων. Η παρουσία των οποίων είναι μεγάλη.

Για την ακρίβεια περίπου μισή ώρα πριν τη σέντρα του ματς, ξεπερνούν τα 1.000 άτομα οι Παναθηναϊκοί στις εξέδρες του «Καυτανζογλείου». Έτσι η Αστυνομία έλαβε την απόφαση να ανοίξει τη θύρα των φιλοξενούμενων και να τους βάλει να καθίσουν εκεί. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο επαφής με τους φίλους των γηπεδούχων.

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