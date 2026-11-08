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Ηρακλής – Παναθηναϊκός: Στην ενδεκάδα ο Σαλάχ-Εντίν, δίδυμο Τετέι-Ντέσερς

Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ για το βασικό σχήμα των «πράσινων» στο ματς της Θεσσαλονίκης. 

Ηρακλής – Παναθηναϊκός: Στην ενδεκάδα ο Σαλάχ-Εντίν, δίδυμο Τετέι-Ντέσερς
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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη για την 10η αγωνιστική της Super League. Πέρα από τις γνωστές απουσίες, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν έχει στη διάθεσή του τον Κάνγκουα λόγω τιμωρίας.

Στη βασική ενδεκάδα ο Δανός τεχνικός ξεκινά τον Σαλάχ-Εντίν στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ στην επίθεση χρησιμοποιεί ξανά μαζί τους Τετέι και Ντέσερς.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Πένια. Δεξιά στην άμυνα ο Καλάμπρια, αριστερά ο Σαλάχ-Εντίν και στόπερ οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν. Καμαρά και Λούζα στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ο Ταμπόρδα διατηρεί τη θέση του (ήταν βασικός και με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας), όπως και ο Αντίνο. Ο Τετέι θα είναι κοντά στον Ντέσερς στην επίθεση των «πράσινων».

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