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ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Η ενδεκάδα του Χαραλάμπους για το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια

Οι επιλογές του Ηλία Χαραλάμπους για την ενδεκάδα του Λεβαδειακού, ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ, για τη 10η αγωνιστική της Super League. 

ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Η ενδεκάδα του Χαραλάμπους για το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια
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Με τριάδα στην άμυνα και δίδυμο τους Κομπνάν και Ποπέσκου στην επίθεση θα παραταχθεί η ομάδα της Βοιωτίας στην Allwyn Arena.

Ο Χαραλάμπους κατεβάζει την ομάδα του με σύστημα 5-3-2 και τον Ελίασι κάτω από τα δοκάρια.

Στα δύο άκρα της άμυνας βρίσκονται οι Μανθάτης και Πάντεα, ενώ στο κέντρο της οπισθοφυλακής ξεκινούν οι Λιάγκας, Κορνέζος και Πάνσο. Στη μεσαία γραμμή, ο Χαραλάμπους επιλέγει την τριάδα των Σουτ, Κωστή και Νίκα, ενώ στην επίθεση το δίδυμο αποτελούν οι Κομπνάν και Ποπέσκου.

Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού: Ελίασι – Μανθάτης, Λιάγκας, Κορνέζος, Πάνσο, Πάντεα – Σουτ, Κωστή, Νίκας – Κομπνάν, Ποπέσκου, ενώ στον πάγκο είναι οι: Ανάκερ, Τσιβελεκίδης, Φίλων, Εντιαγέ, Γκούμας, Βρακάς, Ούρσι, Συμελίδης, Εμμανουηλίδης, Μπαλντέ, Ροντρίγκες, Μπάουζα.

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