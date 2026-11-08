Αστέρας AKTOR - Καλαμάτα: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της Πελοποννήσου

Στο ντεμπούτο του Γκονσάλο Φέιο στον πάγκο του Αστέρα AKTOR, οι Αρκάδες φιλοξενούν στο «Θ. Κολοκοτρώνης» την Καλαμάτα, στο πελοποννησιακό ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες, με αμφότερες τις ομάδες να στοχεύουν στη νίκη.

Έτσι ξεκινούν οι δύο ομάδες:

Αστέρας AKTOR (Γκονσάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Μέντες, Χρυσόπουλος, Σίλβα, Κώτσιρας, Κουρμπέλης, Εντερ, Μπουζούκης, Κιμπιόκα, Ορόθκο, Μακέντα.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Ντιαρά, Κατάλντι, Χάμζα, Σίγκουρντσον, Αλόνσο, Μορέιρα, Καλουτσικίδης, Κουρμινόφσκι.