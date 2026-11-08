Super League 2: Πήρε το ντέρμπι και κοιτάζει... άνοδο η Καλλιθέα - «Σκόνταψε» στην Καρδίτσα η Μαρκό
Δείτε συνοπτικά τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής στην Super League 2, με τη Μαρκό να γνωρίζει τη δεύτερη απώλεια βαθμών της στο πρωτάθλημα και την Athens Kallithea να θριαμβεύει στο ντέρμπι με τον Πανιώνιο.
Η Athens Kallithea ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League 2, καθώς επικράτησε με 2-0 του Πανιωνίου στο «Ελ Πάσο», ανεβαίνοντας μόνη στη δεύτερη θέση. Οι Μανιάς (37΄ πέν.) και Μπαουτίστα (57΄) έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Βαγγέλη Μόρα, η οποία εκμεταλλεύτηκε και την ισοπαλία της πρωτοπόρου Μαρκό με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα (1-1).
Ο Δρίτσας είχε ανοίξει το σκορ στο 67΄ για τους γηπεδούχους, με τον Μίλερ να ισοφαρίζει στο 72΄, διατηρώντας το αήττητο της Μαρκό.
Πρωταγωνιστής της αγωνιστικής ήταν ο 19χρονος Πασχάλης Στύλος, ο οποίος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ του ΠΑΟΚ Β΄ στη νίκη με 4-2 επί του Πύργου. Ο Εραμούσπε με πέναλτι και ο Μούσιας είχαν ισοφαρίσει προσωρινά για τους γηπεδούχους, όμως ο νεαρός επιθετικός υπέγραψε το «διπλό» του Δικεφάλου με καρέ τερμάτων.
Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε νωρίτερα και η Ελλάς Σύρου, που επικράτησε με 4-2 του Ολυμπιακού Β΄ στου Ρέντη και ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Μπουλάρι και Οτσοβέτσι σημείωσαν από δύο γκολ, ενώ για τους «ερυθρόλευκους» σκόραραν οι Σαντής και Μπιλάλ.
Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης Β΄ πέρασε από τη Χρυσούπολη, νικώντας με 2-1 το Νέστο χάρη στο γκολ του Κόλα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Συνολάκης είχε ανοίξει το σκορ και ο Σέα είχε ισοφαρίσει προσωρινά με πέναλτι.
Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:
Πανσερραϊκός – Απόλλων Καλαμαριάς 2-1
Πανθρακικός – ΑΕΛ 0-3
Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου 2-4
Athens Kallithea – Πανιώνιος 2-0
Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-2
Αναγέννηση Καρδίτσας – Μαρκό 1-1
Πύργος – ΠΑΟΚ Β’ 2-4
Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου 9/11
Η βαθμολογία
1. Μαρκό 26
2. Athens Kallithea 20
3. ΑΕΛ 19
4. Πανιώνιος 17
5. Ελλάς Σύρου 16
6. Νίκη Βόλου 14 - 9αγ.
7. Πανσερραϊκός 13*
8. Πανθρακικός 13
9. Αστέρας Τρίπολης Β’ 13
10. Αναγέννηση Καρδίτσας 12
11. ΠΑΟΚ Β’ 12
12. Πύργος 9
13. Νέστος Χρυσούπολης 8
14. Απόλλων Καλαμαριάς 8
15. Ολυμπιακός Β’ 6
16. Ζάκυνθος 4 - 9αγ.
*Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ’ αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.