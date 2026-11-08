Super League 2: Πήρε το ντέρμπι και κοιτάζει... άνοδο η Καλλιθέα - «Σκόνταψε» στην Καρδίτσα η Μαρκό

Η Athens Kallithea ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League 2, καθώς επικράτησε με 2-0 του Πανιωνίου στο «Ελ Πάσο», ανεβαίνοντας μόνη στη δεύτερη θέση. Οι Μανιάς (37΄ πέν.) και Μπαουτίστα (57΄) έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Βαγγέλη Μόρα, η οποία εκμεταλλεύτηκε και την ισοπαλία της πρωτοπόρου Μαρκό με την Αναγέννηση στην Καρδίτσα (1-1).

Ο Δρίτσας είχε ανοίξει το σκορ στο 67΄ για τους γηπεδούχους, με τον Μίλερ να ισοφαρίζει στο 72΄, διατηρώντας το αήττητο της Μαρκό.

Πρωταγωνιστής της αγωνιστικής ήταν ο 19χρονος Πασχάλης Στύλος, ο οποίος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ του ΠΑΟΚ Β΄ στη νίκη με 4-2 επί του Πύργου. Ο Εραμούσπε με πέναλτι και ο Μούσιας είχαν ισοφαρίσει προσωρινά για τους γηπεδούχους, όμως ο νεαρός επιθετικός υπέγραψε το «διπλό» του Δικεφάλου με καρέ τερμάτων.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε νωρίτερα και η Ελλάς Σύρου, που επικράτησε με 4-2 του Ολυμπιακού Β΄ στου Ρέντη και ανέβηκε στην πέμπτη θέση. Μπουλάρι και Οτσοβέτσι σημείωσαν από δύο γκολ, ενώ για τους «ερυθρόλευκους» σκόραραν οι Σαντής και Μπιλάλ.

Τέλος, ο Αστέρας Τρίπολης Β΄ πέρασε από τη Χρυσούπολη, νικώντας με 2-1 το Νέστο χάρη στο γκολ του Κόλα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Συνολάκης είχε ανοίξει το σκορ και ο Σέα είχε ισοφαρίσει προσωρινά με πέναλτι.

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής:

Πανσερραϊκός – Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

Πανθρακικός – ΑΕΛ 0-3

Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου 2-4

Athens Kallithea – Πανιώνιος 2-0

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β’ 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μαρκό 1-1

Πύργος – ΠΑΟΚ Β’ 2-4

Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου 9/11

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 26

2. Athens Kallithea 20

3. ΑΕΛ 19

4. Πανιώνιος 17

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Νίκη Βόλου 14 - 9αγ.

7. Πανσερραϊκός 13*

8. Πανθρακικός 13

9. Αστέρας Τρίπολης Β’ 13

10. Αναγέννηση Καρδίτσας 12

11. ΠΑΟΚ Β’ 12

12. Πύργος 9

13. Νέστος Χρυσούπολης 8

14. Απόλλων Καλαμαριάς 8

15. Ολυμπιακός Β’ 6

16. Ζάκυνθος 4 - 9αγ.

*Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ’ αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.