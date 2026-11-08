· ΑΕΚ · Λεβαδειακός

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Συγκινητικές στιγμές στη Νέα Φιλαδέλφεια – Τίμησαν τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τη δολοφονία του 20χρονου φίλου της ΑΕΚ στη Χαλκίδα. Το γιγαντιαίο πανό στην Original 21 κι η κατάθεση λουλουδιών από τους Μάριο Ηλιόπουλο, Πέτρο Μάνταλο και Παναγιώτη Λιάγκα στη μνήμη του Μάριου Ρουμπή.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Συγκινητικές στιγμές στη Νέα Φιλαδέλφεια – Τίμησαν τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η ατμόσφαιρα, πριν από τη σέντρα στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς τιμήθηκε η μνήμη του Μάριου Ρουμπή, ο οποίος δολοφονήθηκε σε οπαδική επίθεση.

Η μνήμη του παραμένει ζωντανή στις τάξεις της ΑΕΚ, με την ΠΑΕ και τον κόσμο της ομάδας να φροντίζουν να αποτίσουν φόρο τιμής, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δολοφονία του. Στο πέταλο της Original 21 αναρτήθηκε ένα τεράστιο μαύρο πανό, στο οποίο απεικονίζονταν το πρόσωπο και το όνομα του Μάριου Ρουμπή.

Στη συνέχεια, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον αρχηγό της Ένωσης, Πέτρο Μάνταλο, και τον αρχηγό του Λεβαδειακού, Παναγιώτη Λιάγκα, βρέθηκαν στο πέταλο και κατέθεσαν μια κιτρινόμαυρη ανθοδέσμη. Παράλληλα, στη μνήμη του προσφέρθηκε και μία φανέλα της ΑΕΚ με τον αριθμό «21», υπογεγραμμένη από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Η Μίλαν «λύγισε» την Τζένοα, πέρασε από τη Μόντσα η Αταλάντα

18:32 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Ο Βάργκα σφράγισε την ανατροπή σε δέκα λεπτά στο δεύτερο μέρος!

18:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Σάντερλαντ σόκαρε την Τσέλσι και πήρε βαθμολογική ανάσα - Διπλό η Μπόρνμουθ

18:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αναστάτωση στη Νορβηγία: Κατέρρευσε εξέδρα με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ

18:24 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Το πέναλτι κι η ισοφάριση της «Ένωσης» με τον Γιόβιτς

18:14 SUPER LEAGUE

LIVE ΟΦΗ - Ατρόμητος: Για την 10η αγωνιστική της Super League

18:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Λίβερπουλ σκόρπισε με 3-1 την τελευταία Κρίσταλ Πάλας - 2η η Μπράιτον του Κωστούλα

18:08 SUPER LEAGUE

Ηρακλής - Παναθηναϊκός: Ο Μάρκες εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδράνεια των «πράσινων» για το 1-0

17:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χάνει» τον Νόιερ για μεγάλο χρονικό διάστημα η Μπάγερν

17:51 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Το γκολ του Βάργκα που δεν μέτρησε κι η τεράστια ευκαιρία του Γιόβιτς

17:51 SUPER LEAGUE

Με βασικό Φούντα ο ΟΦΗ απέναντι στον Ατρόμητο - Οι 11αδες των δύο ομάδων

17:42 ΣΠΟΡ

Βόλεϊ ανδρών: Καταιγιστικός Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 σετ τον ΝΟΠΕ Ρεθύμνου και έκανε το 3/3

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας