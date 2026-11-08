ΑΕΚ – Λεβαδειακός: Συγκινητικές στιγμές στη Νέα Φιλαδέλφεια – Τίμησαν τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή

Ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ήταν η ατμόσφαιρα, πριν από τη σέντρα στο ΑΕΚ - Λεβαδειακός στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς τιμήθηκε η μνήμη του Μάριου Ρουμπή, ο οποίος δολοφονήθηκε σε οπαδική επίθεση.

Η μνήμη του παραμένει ζωντανή στις τάξεις της ΑΕΚ, με την ΠΑΕ και τον κόσμο της ομάδας να φροντίζουν να αποτίσουν φόρο τιμής, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δολοφονία του. Στο πέταλο της Original 21 αναρτήθηκε ένα τεράστιο μαύρο πανό, στο οποίο απεικονίζονταν το πρόσωπο και το όνομα του Μάριου Ρουμπή.

Στη συνέχεια, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον αρχηγό της Ένωσης, Πέτρο Μάνταλο, και τον αρχηγό του Λεβαδειακού, Παναγιώτη Λιάγκα, βρέθηκαν στο πέταλο και κατέθεσαν μια κιτρινόμαυρη ανθοδέσμη. Παράλληλα, στη μνήμη του προσφέρθηκε και μία φανέλα της ΑΕΚ με τον αριθμό «21», υπογεγραμμένη από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.