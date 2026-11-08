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Βόλεϊ ανδρών: Καταιγιστικός Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 σετ τον ΝΟΠΕ Ρεθύμνου και έκανε το 3/3

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου δεν έχει χάσει σε τρεις αγώνες ούτε ένα σετ!

Βόλεϊ ανδρών: Καταιγιστικός Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 σετ τον ΝΟΠΕ Ρεθύμνου και έκανε το 3/3
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Αήττητος παρέμεινε στη Novibet Volley League ο Παναθηναϊκός και πραγματοποίησε τη τρίτη του νίκη κερδίζοντας άνετα με 3-0 σετ τον ΝΟΠΕ Ρεθύμνου.

Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ήταν καταιγιστικοί και χωρίς να χάσουν ούτε ένα σετ «καθάρισαν» τον αγώνα μέσα σε λιγότερο από 90 λεπτά, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως και στις τρεις αναμετρήσεις που έχει δώσει μέχρι τώρα, ακόμα ο Παναθηναϊκός δεν έχει χάσει σετ.

Επόμενος αγώνας για τον Παναθηναϊκό είναι το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν στο κλειστό του Μετς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και από το αρχικό 2-5 ανέβασε γρήγορα τη διαφορά στο 5-10. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου συνέχισε να κυριαρχεί, φτάνοντας στο +9 (8-17), με τον Γιάντσουκ να πετυχαίνει άσους και τον Καρλ να δίνει λύσεις στην επίθεση.

Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του σετ, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν στο set point και τον Γκάσμαν να διαμορφώνει από το κέντρο το 14-25 για το 0-1.

Στο δεύτερο σετ οι «πράσινοι» ξεκίνησαν και πάλι με εντυπωσιακό σερί, παίρνοντας προβάδισμα 0-4 και διατηρώντας απόσταση ασφαλείας μέχρι το 9-13. Στη συνέχεια ανέβασαν τη διαφορά στο 11-18, όμως ο ΝΟΠΕ Ρεθύμνου αντέδρασε και μείωσε σε 15-18.

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, δεν επέτρεψε στους Κρητικούς να πλησιάσουν περισσότερο. Με διαδοχικούς κερδισμένους πόντους επανέφερε τη διαφορά στο +7 (16-23), πήρε το set point και έκλεισε το σετ με 16-25, κάνοντας το 0-2.

Το τρίτο σετ ήταν πιο ανταγωνιστικό στα πρώτα του στάδια, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί σταθερά ένα μικρό προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν με 7-11, ενώ παρά την προσπάθεια του ΝΟΠΕ να πλησιάσει στο 10-11, απάντησαν ανεβάζοντας ξανά τη διαφορά στο 12-16 και στη συνέχεια στο 13-18.

Οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το 18-22 και έφτασαν στο match point μετά από αμυντικό λάθος των γηπεδούχων. Το μπλοκ του Βουλκίδη έδωσε τη λύση, διαμορφώνοντας το τελικό 19-25 και το 0-3 στα σετ.

Τα σετ: 0-3 (14-25, 16-25, 19-25)

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Βόλεϊ ανδρών: Καταιγιστικός Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 σετ τον ΝΟΠΕ Ρεθύμνου και έκανε το 3/3

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