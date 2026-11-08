Premier League: Η Λίβερπουλ σκόρπισε με 3-1 την τελευταία Κρίσταλ Πάλας - 2η η Μπράιτον του Κωστούλα

Πολύ καλή ήταν η Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, κατάφερε να της βάλει τρία γκολ και να πάρει τους τρεις βαθμούς για να κλείσει στην 4αδα της Premier League τις υποχρεώσεις της πριν από τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Ωστόσο, ήταν ένας αγώνας με ένα καλό ημίχρονο για κάθε ομάδα, αφού στο πρώτο ημίχρονο μπορεί η Λίβερπουλ να πήγε στα αποδυτήρια με το υπερ της 0-1, ωστόσο η Πάλας ήταν αυτή που έχασε πολλές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ.

Αρχικά, στο 17' ο Πίνο σημάδεψε από κοντά το δοκάρι, ενώ στο 33ο λεπτό ο Στραντ Λάρσεν σκόραρε μετά από φάση διαρκείας ωστόσο το γκολ του ακυρώθηκε για οφσαιντ.

Η απάντηση της Λίβερπουλ ήρθε στο 36΄όταν ο Μπαρκολά έχασε φοβερή ευκαιρία μετά από σέντρα ακριβείας του Σόμποσλαι, στέλνοντας τη μπάλα απελπιστικά άουτ. Στο 38΄ο Άλισον έκανε την επέμβαση του αγώνα μετά από βολέ του Κάμαντα από πολύ κοντινή απόσταση.

Στο 40΄ και κόντρα στη ροή του αγώνα η Λίβερπουλ τιμώρησε την Κρίσταλ Πάλας και βρήκε γκολ από στατική φάση με τον Μακάλιστερ που εκμεταλλεύτηκε τη σέντρα του Σόμποσλαι και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Στο δεύτερο μέρος η Λίβερπουλ ήταν πολύ πιο αποφασισμένη, σκόραρε στο 54΄με τον Βίρτζ να πετυχαίνει το πρώτο του φετινό γκολ στην Premier League, μετά από όμορφο γύρισμα του Μπαρκολά, ενώ ο Ίσακ έγραψε το 0-3 στο 89 έπειτα από ασίστ του Γερμανού. Η Πάλας κατάφερε να μειώσει στο 90+5 με εύστοχο πέναλτι του Ενκέτια.

O Kώστας Τσιμίκας ήταν στην αποστολή, ωστόσο δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Η Λίβερπουλ ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, ενώ η Πάλας έπεσε στην τελευταία θέση με 7 βαθμούς

Ξανά νίκη της Μπράιτον με βασικό Κωστούλα

Ακόμα μια νίκη για την φοβερή φέτος Μπράιτον που συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της και κατάφερε να ανέβει στη 2η θέση της βαθμολογίας, εκμεταλλευόμενη το στραβοπάτημα της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν ξανά στο βασικό σχήμα των «Γλάρων» απέναντι στη Μπρέντφορντ που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ ήδη από το 18΄, ενώ το έργο τους έγινε ακόμα πιο εύκολο, όταν ο Τιάγκο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη στο 23ο λεπτό.

Ο Γκρός με πέναλτι στο 42΄ έγραψε το τελικό 2-0. Ο Κωστούλας αγωνίστηκε για 83 λεπτά πριν αφήσει τη θέση του στον Ρουτέρ.