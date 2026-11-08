Premier League: Η Σάντερλαντ σόκαρε την Τσέλσι και πήρε βαθμολογική ανάσα - Διπλό η Μπόρνμουθ

Μεγάλη νίκη πανηγύρισε η Σάντερλαντ, η οποία επικράτησε με 1-0 της Τσέλσι στο «Στάδιο του Φωτός» για τη 10η αγωνιστική της Premier League. Παράλληλα, η Μπόρνμουθ πέρασε με 2-1 από την έδρα της Ίπσουιτς, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για μια θέση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ομάδα του Ρεγκίς Λε Μπρις επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας ένα σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι στην Τσέλσι του Τσάμπι Αλόνσο. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Λε Φε στο 35ο λεπτό, από το σημείο του πέναλτι.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και απείλησαν αρχικά με τον Χιουμ, έπειτα από σέντρα του Ταλμπί, ενώ λίγο αργότερα ο Μπρόμπεϊ δεν κατάφερε να αξιοποιήσει νέα ευκαιρία. Η Τσέλσι απάντησε στο 25', όταν ο Ρότζερς πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Παλέστρα, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο έξω από την εστία του Ρουφς.

Η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στη Σάντερλαντ. Ο Μπρόμπεϊ κέρδισε πέναλτι και ο Λε Φε ανέλαβε την εκτέλεση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Τσέλσι είχε την κατοχή και προσπάθησε να πιέσει για την ισοφάριση, χωρίς όμως να δημιουργήσει πολλές επικίνδυνες καταστάσεις. Η Σάντερλαντ απείλησε στο 77', με τον Ισιντόρ να μην καταφέρνει να νικήσει τον Πέντερς από κοντινή απόσταση.

Η τελευταία ευκαιρία των φιλοξενούμενων ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν ο Γουέλμπεκ βρήκε την μπάλα μετά από εκτέλεση φάουλ, αλλά η προσπάθειά του πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Έτσι, οι «μαυρόγατες» κράτησαν το πολύτιμο 1-0 και πήραν βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Με αυτή τη νίκη, η Σάντερλαντ ανέβηκε στη 17η θέση με οκτώ βαθμούς, ενώ η Τσέλσι παρέμεινε 5η με 16 βαθμούς, δύο πίσω από τη Λίβερπουλ και την πρώτη τετράδα.

Ευρωπαϊκό διπλό της Μπόρνμουθ

Σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο πανηγύρισε και η Μπόρνμουθ, η οποία επικράτησε με 2-1 της Ίπσουιτς για τη 10η αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα του Μάρκο Ρόζε ήταν ανώτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και θα μπορούσε να πετύχει περισσότερα γκολ. Παρότι οι γηπεδούχοι αντέδρασαν μετά το 2-0 και μείωσαν τη διαφορά, δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα.

Η νίκη ανέβασε την Μπόρνμουθ στην 7η θέση της βαθμολογίας με 15 βαθμούς, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες της για ευρωπαϊκή έξοδο. Από την άλλη, η Ίπσουιτς παρέμεινε στη 14η θέση με 11 βαθμούς.