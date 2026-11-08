Serie A: Η Μίλαν «λύγισε» την Τζένοα, πέρασε από τη Μόντσα η Αταλάντα

Σημαντική νίκη πανηγύρισε η Μίλαν, η οποία επικράτησε με 2-1 της Τζένοα και συνέχισε την προσπάθειά της για τις υψηλές θέσεις της Serie A. Οι «ροσονέρι», που αποτελούν και αντίπαλο του Ολυμπιακού στο Europa League, κατάφεραν να πάρουν το τρίποντο χάρη σε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο.

Η ομάδα του Μιλάνου χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά για να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Σισέ άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό με όμορφο τελείωμα μέσα από την περιοχή, ενώ στη συνέχεια ο Πούλισικ αξιοποίησε την εξαιρετική κάθετη πάσα του Ράμος και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2. Η Τζένοα προσπάθησε να αντιδράσει και στο 30' βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Όσμαγιτς, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή τους και αναζήτησαν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στη διεκδίκηση του αποτελέσματος. Στο 79' ο Ελ Σααραουί έχασε σημαντική ευκαιρία, καθώς το σουτ που επιχείρησε μέσα από την περιοχή πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Η πίεση της Τζένοα απέδωσε τελικά καρπούς στο 88', όταν ο Μπαλντάνζι με εξαιρετικό σουτ διαμόρφωσε το 1-2. Ωστόσο, ο χρόνος δεν ήταν αρκετός για τους γηπεδούχους, με τη Μίλαν να διατηρεί το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και να ανεβαίνει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Μόντσα – Αταλάντα 0-1

Στις επιτυχίες επέστρεψε και η Αταλάντα, η οποία επικράτησε με 1-0 της Μόντσα εκτός έδρας, παίρνοντας ένα πολύτιμο τρίποντο.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο ημίχρονο και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες με τους Βαρέλα, Λουκέσι και Ρόμπινσον, χωρίς όμως να καταφέρουν να βρουν δίχτυα. Από την άλλη πλευρά, η Αταλάντα δυσκολεύτηκε να απειλήσει και δεν παρουσίασε ιδιαίτερα επικίνδυνη εικόνα στο επιθετικό κομμάτι.

Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 49ο λεπτό. Ο Κρστόβιτς βρέθηκε στην κατάλληλη θέση μέσα στην περιοχή και με ψύχραιμη εκτέλεση έκανε το 0-1. Η Μόντσα προσπάθησε να αντιδράσει και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 82', όταν ο Κολπάνι επιχείρησε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ωστόσο, ο Καρνεσέκι πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, διατηρώντας το προβάδισμα της ομάδας του μέχρι το τέλος.

Έτσι, η Αταλάντα έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Μόντσα, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.