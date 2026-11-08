Αστέρας AKTOR - Καλαμάτα 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς στην Τρίπολη

Δεν κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί την παρουσία του στον πάγκο του Αστέρα AKTOR ο Γκονσάλο Φέιο. Οι Αρκάδες αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, στο πελοποννησιακό ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν μια ανάσα από την ολική ανατροπή στα τελευταία λεπτά.

Ο Αστέρας AKTOR είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 45'+1', ο Μπουζούκης έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ορόσκο, εκείνος έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Μακέντα με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Καλαμάτα παρουσίασε καλύτερο πρόσωπο μετά την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ανέβασε την απόδοσή της και άρχισε να γίνεται πιο απειλητική. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι για να διευρύνουν το προβάδισμά τους, η ισοφάριση ήρθε στο 67ο λεπτό με έναν απρόσμενο τρόπο.

Ο Μπολίβαρ, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, επιχείρησε σέντρα-σουτ από πλάγια θέση και έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ για το 1-1.

Στα τελευταία λεπτά η «Μαύρη Θύελλα» πίεσε για την ανατροπή και έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ, έχοντας δύο δοκάρια.

Αστέρας AKTOR - Καλαμάτα 1-1

Γκολ: 45'+1' Μακέντα - 67' Μπολίβαρ

Κίτρινες: 36' Σίλβα, 38' Ροντρίγκες, 48' Μπουζούκης, 80' Μακέντα, 81' Κώτσιρας, 82' Μπολίβαρ, 89' Ορόθκο

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθήνας)

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Γκονσάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Μέντες (75' Γκέζος), Χρυσόπουλος, Σίλβα, Κώτσιρας, Κουρμπέλης, Εντερ (75' Τσικο), Μπουζούκης (62' Παπακανέλλος), Κιμπιόκα (62' Κετού), Ορόθκο, Μακέντα (83' Ρικαρντίνιο).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης (46' Μπακαγιόκο), Ροντρίγκες, Ντιαρά, Κατάλντι (59' Καρεάσο), Χάμζα (86' Ζιντάν), Σίγκουρντσον (80' Μπονέτο), Αλόνσο, Μορέιρα (59' Μπολίβαρ), Καλουτσικίδης, Κουρμινόφσκι.