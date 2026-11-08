Μαρούσι - Ολυμπιακός 81-83: Προβλημάτισε (και) στον Άγιο Θωμά, ο Γουόρντ τον «έσωσε» κι έκανε το 6/6

Συνέχεια στις κακές του εμφανίσεις μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα έδωσε ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» χρειάστηκαν το καλάθι του Τάισον Γουόρντ 3'' πριν το φινάλε για να... αποδράσουν από το κλειστό του «Αγίου Θωμά», με το μαχητικό Μαρούσι να βάζει δύσκολα στους Πρωταθλητές Ελλάδας.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεωδόρου «άγγιξε» τη νίκη της χρονιάς και μπορούσε να είχε πάρει το ροζ φύλλο αν ο Λούντζης ευστοχούσε σε τρίποντο στην εκπνοή του αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν ένα κάκιστο πρόσωπο, έκαναν αρκετά λάθη και έδωσαν το δικαίωμα στους γηπεδούχους να βρίσκονται μέχρι τέλος στην διεκδίκηση του αγώνα.

Για τον Ολυμπιακό, πρώτος σκόρερ ήταν ο Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, ενώ διψήφιο αριθμό πόντων είχαν επίσης οι Σάσα Βεζένκοφ και Τάισον Γουόρντ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αγωνίστηκε χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον κοιλιακό, ενώ εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Ντόντα Χολ.

Επόμενη υποχρέωση για τους Πειραιώτες είναι η εντός έδρας αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC για την EuroLeague (12/11, 21:15).

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, παίρνοντας προβάδισμα με 7-1, όμως το Μαρούσι απάντησε με δύο διαδοχικά τρίποντα και δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να ξεφύγουν. Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν λύσεις κοντά στο καλάθι και είχαν καλά ποσοστά από την περιφέρεια, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +4 (24-20).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Εντζάι έδωσε ενέργεια και αθλητικότητα στη γραμμή των ψηλών, αλλά τα λάθη του Ολυμπιακού επέτρεψαν στους γηπεδούχους να παραμείνουν σε απόσταση αναπνοής. Το τρίποντο του Κασελάκη έφερε το Μαρούσι στον πόντο, ενώ ο Κόνιαρης ισοφάρισε λίγο πριν από την ανάπαυλα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες με 41-41.

Με την επιστροφή στο παρκέ, οι Πειραιώτες επιχείρησαν να χτίσουν μια διαφορά 4-6 πόντων, όμως το Μαρούσι είχε και πάλι τις απαντήσεις. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν τα αμυντικά κενά των αντιπάλων τους, πέρασαν μπροστά στο σκορ και με τους Γουόκερ και Λούντζη διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου, την οποία ολοκλήρωσαν στο +2.

Η πίεση συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο, με το Μαρούσι να ανεβάζει τη διαφορά στους πέντε πόντους. Ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν να βρει ρυθμό, όμως το τρίποντο του Φουρνιέ και το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ επανέφεραν την ισορροπία. Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Τζόζεφ έδωσε λύση στους φιλοξενούμενους, το Μαρούσι ισοφάρισε με βολές, αλλά ο Γουόρντ πέτυχε το καθοριστικό καλάθι στα 3'' πριν από το τέλος. Το μακρινό σουτ του Λούντζη στην εκπνοή δεν βρήκε στόχο και ο Ολυμπιακός απέφυγε την απώλεια βαθμών.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 41-41, 65-63, 81-83

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