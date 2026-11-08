Μπαρτζώκας: «Αντιμετωπίζουμε θέματα ενέργειας - Η ομάδα πρέπει να γίνει πιο συμπαγής»

Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη... φωτιά κόντρα στο ηρωικό Μαρούσι στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», όμως δεν «κάηκε», επικρατώντας με 83-81 και κάνοντας το 6/6 στην Stoiximan GBL.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις διορθώσεις που χρειάζεται η ομάδα του εν όψει και της δύσκολης συνέχειας, τονίζοντας παράλληλα πως οι τραυματισμοί είναι μέρος του αθλητισμού και ο Ολυμπιακός πρέπει να μάθει να ζει με αυτούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για το τι θέλει να διορθώσει εν όψει συνέχειας: «Καταρχήν υποφέραμε πολύ σήμερα, συγχαρητήρια στο Μαρούσι που έπαιξε σκληρά. Εμείς αντιμετωπίζουμε θέματα ενέργειας. Καταλαβαίνετε ότι παίξαμε Παρασκευή βράδυ, τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, είναι η πρώτη φορά που σε ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού που πιεστήκαμε τόσο για να να νικήσουμε».

Για τους τραυματισμούς: «Αυτή είναι η ζωή, οι τραυματισμοί είναι στο πλαίσιο του αθλητισμού. Ο Μοντέρο είναι μεγάλη απώλεια για εμάς και μέσα από τα παιχνίδια πρέπει να προσαρμοστούμε σιγά σιγά, ας μην πούμε για μεταγραφές. Η ομάδα μας πρέπει να γίνει πιο συμπαγής. Χάνοντας ταλέντο στην επίθεση, πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί στην άμυνα».

Για τα παιχνίδια που ακολουθούν με Ντουμπάι και Άρη: «Θα τα προσεγγίσουμε όπως πάντα, ένα παιχνίδι τη φορά. Την Πέμπτη παίζουμε με την Ντουμπάι και θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται».