· Μαρούσι · Ολυμπιακός

Μπαρτζώκας: «Αντιμετωπίζουμε θέματα ενέργειας - Η ομάδα πρέπει να γίνει πιο συμπαγής»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα αμέσως μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Αμαρουσίου για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μπαρτζώκας: «Αντιμετωπίζουμε θέματα ενέργειας - Η ομάδα πρέπει να γίνει πιο συμπαγής»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τη... φωτιά κόντρα στο ηρωικό Μαρούσι στο κλειστό του «Αγίου Θωμά», όμως δεν «κάηκε», επικρατώντας με 83-81 και κάνοντας το 6/6 στην Stoiximan GBL.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις διορθώσεις που χρειάζεται η ομάδα του εν όψει και της δύσκολης συνέχειας, τονίζοντας παράλληλα πως οι τραυματισμοί είναι μέρος του αθλητισμού και ο Ολυμπιακός πρέπει να μάθει να ζει με αυτούς.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

Για το τι θέλει να διορθώσει εν όψει συνέχειας: «Καταρχήν υποφέραμε πολύ σήμερα, συγχαρητήρια στο Μαρούσι που έπαιξε σκληρά. Εμείς αντιμετωπίζουμε θέματα ενέργειας. Καταλαβαίνετε ότι παίξαμε Παρασκευή βράδυ, τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα, είναι η πρώτη φορά που σε ομάδα εκτός του Παναθηναϊκού που πιεστήκαμε τόσο για να να νικήσουμε».

Για τους τραυματισμούς: «Αυτή είναι η ζωή, οι τραυματισμοί είναι στο πλαίσιο του αθλητισμού. Ο Μοντέρο είναι μεγάλη απώλεια για εμάς και μέσα από τα παιχνίδια πρέπει να προσαρμοστούμε σιγά σιγά, ας μην πούμε για μεταγραφές. Η ομάδα μας πρέπει να γίνει πιο συμπαγής. Χάνοντας ταλέντο στην επίθεση, πρέπει να γίνουμε πιο σκληροί στην άμυνα».

Για τα παιχνίδια που ακολουθούν με Ντουμπάι και Άρη: «Θα τα προσεγγίσουμε όπως πάντα, ένα παιχνίδι τη φορά. Την Πέμπτη παίζουμε με την Ντουμπάι και θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο καλύτεροι γίνεται».

COMMENTS
LATEST NEWS
21:05 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Η αποβολή του Μαρίν κι ο αγώνας που χάνει στη Super League

21:03 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Ατρόμητος 0-0: Τα highlights από τη «λευκή» ισοπαλία στο «Παγκρήτιο»

20:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Οι «νερατζούρι» υπέταξαν την Κόμο του Δουβίκα και μείωσαν στο -1 από τη Λάτσιο

20:56 SUPER LEAGUE

Βιτάλις: «Αν παίζουμε όπως με τη Ρεάλ, μπορούμε να νικήσουμε οποιονδήποτε»

20:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιουνάιτεντ - Βίλα 4-4: Χορταστική ισοπαλία στο «Ολντ Τράφορντ» με δραματικό φινάλε

20:46 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Γκρεγκ Μπράουν

20:45 SUPER LEAGUE

LIVE Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι της αγωνιστικής με σχολιασμό από το «Γ. Καραϊσκάκης»

20:35 SUPER LEAGUE

Ξέσπασε ο Χαραλάμπους: «Δεν λέω ότι είναι άδικη η νίκη της ΑΕΚ, αλλά το παιχνίδι δεν παίχτηκε 50-50»

20:28 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ - Ατρόμητος 0-0: «Κόλλησε» στο μηδέν χάνοντας τα... άχαστα και «πέταξε» δύο βαθμούς

20:25 GREEK BASKET LEAGUE

Μαρούσι - Ολυμπιακός: Έτσι «απέδρασαν» από τον Άγιο Θωμά οι Πειραιώτες (vid)

20:24 GREEK BASKET LEAGUE

Basket League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

20:24 SUPER LEAGUE

Με εκπλήξεις η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - Οι επιλογές του Λίσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας