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ΑΕΚ: Φιλικό στην Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕ Λεμεσού – Πότε θα διεξαχθεί

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕ Λεμεσού σε φιλική αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, το διάστημα της διακοπής για τους αγώνες των εθνικών ομάδων. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Φιλικό στην Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕ Λεμεσού – Πότε θα διεξαχθεί
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Η νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια αποτέλεσε το τελευταίο αγωνιστικό ραντεβού της ΑΕΚ πριν από τη διακοπή του Νοεμβρίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Το διάστημα που ακολουθεί δίνει τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες, αλλά και στο τεχνικό επιτελείο να δουλέψει ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, η «Ένωση» προγραμμάτισε φιλική αναμέτρηση με την ΑΕ Λεμεσού, η οποία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 12:00.

Μάλιστα, το παιχνίδι θα είναι ανοιχτό για το κοινό, κάτι που σημαίνει ότι οι φίλοι της ΑΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την ομάδα τους στην Allwyn Arena.

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