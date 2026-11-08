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ΑΕΚ: Στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Γκρεγκ Μπράουν

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γκρεγκ Μπράουν αλλάζει τα δεδομένα στον σχεδιασμό της ΑΕΚ, η οποία καλείται πλέον να αναζητήσει λύση για να καλύψει το σημαντικό κενό στο ρόστερ της.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Στην αγορά για τον αντικαταστάτη του Γκρεγκ Μπράουν
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Η ΑΕΚ καλείται να διαχειριστεί ένα πολύ σοβαρό πλήγμα, καθώς ο Γκρεγκ Μπράουν στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό.

Οι φόβοι για τον τραυματισμό του επιβεβαιώθηκαν, καθώς υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα χρειαστεί να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς ο Αμερικανός αποτελούσε ένα από τα σημαντικά αγωνιστικά στηρίγματα των «κιτρινόμαυρων». Τα αθλητικά προσόντα του, η συνεισφορά του σε άμυνα κι επίθεση, αλλά και η ενέργεια που έφερνε στο παρκέ τον καθιστούσαν ιδιαίτερα χρήσιμο στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή του.

Η απουσία του δημιουργεί, επομένως, ένα σημαντικό κενό, το οποίο η ΑΕΚ πρέπει πλέον να καλύψει. Ο σοβαρός τραυματισμός του Μπράουν οδηγεί τους ανθρώπους της ομάδας στην αγορά, προκειμένου να εντοπίσουν τον παίκτη που θα μπορέσει να αναλάβει τον ρόλο του και να δώσει τις απαραίτητες λύσεις στο ρόστερ.

Η αναζήτηση αντικαταστάτη αποκτά πλέον άμεση προτεραιότητα για την «Ένωση», η οποία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης παικτών με στόχο να βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα. Ο τραυματισμός του Αμερικανού προσθέτει ακόμη μία σημαντική εκκρεμότητα στον σχεδιασμό της και περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα.

Το ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι πλέον να βρει στην αγορά την κατάλληλη λύση, ώστε να καλύψει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά την απώλεια ενός παίκτη που είχε κομβικό ρόλο στα πλάνα της.

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