Ξέσπασε ο Χαραλάμπους: «Δεν λέω ότι είναι άδικη η νίκη της ΑΕΚ, αλλά το παιχνίδι δεν παίχτηκε 50-50»

Ο Λεβαδειακός έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, παίρνοντας το προβάδισμα στο σκορ, ωστόσο η «Ένωση» κατάφερε να φέρει τούμπα την αναμέτρηση μέσα σε ένα δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάσει στη νίκη (2-1).

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ηλίας Χαραλάμπους αναγνώρισε την αξία της επικράτησης των «κιτρινόμαυρων», δεν έκρυψε όμως τη δυσαρέσκειά του για τις διαιτητικές αποφάσεις του Μόσχου. Ο προπονητής των Βοιωτών στάθηκε κυρίως στον καταλογισμό του πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, αλλά και σε μία φάση στην αντίπαλη περιοχή, για την οποία υποστήριξε ότι υπήρχε παράβαση υπέρ της ομάδας του.

Μάλιστα, τόσο στις δηλώσεις του στη Magenta TV όσο και στη συνέντευξη Τύπου, επέμεινε ότι η διαιτητική αντιμετώπιση δεν ήταν ισορροπημένη.

Οι δηλώσεις του Ηλία Χαραλάμπους στη Magenta TV

«Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου για την εικόνα τους και όχι για το αποτέλεσμα. Έδωσαν τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Περιμέναμε ότι η ΑΕΚ θα μας ασκούσε πίεση, κυρίως στα πρώτα λεπτά και μετά την ανάπαυλα. Πρόκειται για μια ομάδα που πιέζει ψηλά και αναζητά συνεχώς το γκολ. Η αμυντική μας λειτουργία ήταν εξαιρετική. Δεν μου αρέσει να αναζητώ δικαιολογίες, όμως σήμερα αισθάνομαι ότι πρέπει να τοποθετηθώ, γιατί υπήρχαν αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα που δεν μπορώ να παραβλέψω. Γνωρίζω ότι είμαστε μια μικρότερη ομάδα, αλλά οι αγώνες πρέπει να κρίνονται με ίσους όρους. Πρέπει να υπάρχει το 50-50».

Η συνέντευξη Τύπου του Χαραλάμπους

Για την εμφάνιση του Λεβαδειακού και όσα θα ήθελε να δει στο δεύτερο ημίχρονο: «Θέλω να συγχαρώ την ΑΕΚ, αλλά και τους δικούς μου παίκτες για την προσπάθειά τους. Γνωρίζαμε ότι η ΑΕΚ θα έμπαινε δυνατά στο παιχνίδι. Ανταποκριθήκαμε πολύ καλά αμυντικά, πετύχαμε ένα όμορφο γκολ και πήραμε το προβάδισμα. Ήταν αναμενόμενο ότι στη συνέχεια θα δεχόμασταν πίεση. Το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της ΑΕΚ ήταν εύκολο. Χρειάστηκαν επτά λεπτά στον διαιτητή για να πάρει την απόφασή του. Κατά την άποψή μου, υπήρχε επιθετικό φάουλ, ενώ αν η μπάλα βρήκε στο χέρι, επρόκειτο για χέρι στήριξης. Αμέσως μετά δεχθήκαμε και το δεύτερο γκολ, με αποτέλεσμα στη συνέχεια να αναγκαστούμε να ρισκάρουμε. Από την πλευρά μας υπήρχε μια ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι, για την οποία δεν έγινε καν έλεγχος μέσω VAR. Υπήρξε καθαρή ανατροπή μέσα στην περιοχή. Δεν υποστηρίζω ότι η νίκη της ΑΕΚ ήταν άδικη, όμως έγιναν σημαντικά λάθη. Έχω σεβασμό για την ΑΕΚ, είναι μια εξαιρετική ομάδα. Η εμφάνισή της απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν εκπληκτική και μας έκανε όλους περήφανους. Ωστόσο, στη σημερινή αναμέτρηση δεν υπήρξε αντιμετώπιση 50-50».

Για τη φάση με πρωταγωνιστή τον Μουκουντί και το ενδεχόμενο πέναλτι: «Δεν έχω δει τη συγκεκριμένη φάση, για να είμαι ειλικρινής. Αν την έχετε δει και θεωρείτε ότι έπρεπε να υπάρξει παρέμβαση του VAR, τότε πρόκειται για λάθος του διαιτητή. Η ομάδα πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις και παρουσιάζει βελτίωση. Στόχος μας είναι να παίρνουμε βαθμούς και σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να το πετύχουμε. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμάς το γεγονός ότι δημιουργούμε τόσες ευκαιρίες χωρίς να βρίσκουμε δίχτυα. Όσο δεν έρχεται το γκολ, επηρεάζεται και η ψυχολογία. Όμως, όταν δημιουργείς φάσεις, κάποια στιγμή θα έρθει και το γκολ».

Για το διάστημα στο οποίο η ΑΕΚ ανέτρεψε το σκορ: «Είχαμε επισημάνει στους παίκτες ότι τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου θα ήταν καθοριστικά. Το μομέντουμ άλλαξε και σίγουρα αυτό το χρονικό διάστημα μας κόστισε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Λάθη μπορούν να κάνουν τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και οι διαιτητές. Εμείς συνεχίζουμε, κρατάμε την καλή εμφάνιση και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο μας για τη στήριξή του και σήμερα».