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Γιουνάιτεντ - Βίλα 4-4: Χορταστική ισοπαλία στο «Ολντ Τράφορντ» με δραματικό φινάλε

Σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της σεζόν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άστον Βίλα αναδείχθηκαν ισόπαλες με 4-4.

Γιουνάιτεντ - Βίλα 4-4: Χορταστική ισοπαλία στο «Ολντ Τράφορντ» με δραματικό φινάλε
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Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τη Γιουνάιτεντ. Η ομάδα του Ουνάι Έμερι μπήκε εντυπωσιακά στον αγωνιστικό χώρο και μόλις στο τέταρτο λεπτό είχε ήδη προηγηθεί με 0-2. Ο Άλισον άνοιξε το σκορ στο 2', ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Νίκολας Τζάκσον διπλασίασε τα τέρματα της Άστον Βίλα, παγώνοντας το «Ολντ Τράφορντ».

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, αντέδρασαν και έδειξαν πως δεν ήταν διατεθειμένοι να παραδοθούν. Στο 16ο λεπτό ο Μπρούνο Φερνάντες μείωσε σε 1-2, δίνοντας ξανά ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, ενώ λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου ο Τίλεμανς έφερε το παιχνίδι στα ίσα, διαμορφώνοντας το 2-2 στο 44'.

Η Άστον Βίλα, όμως, μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος και μέσα σε λίγα λεπτά ανέκτησε το προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο ΜακΓκιν στο 48' έκανε το 2-3 και ο Γκορέτσκα στο 53' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-4, βάζοντας ξανά δύσκολα στους γηπεδούχους.

Όσο περνούσε η ώρα, η απογοήτευση στις εξέδρες γινόταν όλο και πιο έντονη, με ορισμένους οπαδούς της Γιουνάιτεντ να αποχωρούν πριν από τη λήξη. Η ομάδα, όμως, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Ζίρκζι στο 90'+1' έδωσε νέα πνοή στους γηπεδούχους, μειώνοντας σε 3-4, ενώ το μεγάλο φινάλε ήρθε έξι λεπτά αργότερα.

Στο 90'+6', μετά από άστοχη έξοδο του Σουζούκι, ο Ντόργκου πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το απίθανο 4-4, προκαλώντας πανδαιμόνιο στο «Ολντ Τράφορντ». Ένα γκολ που έσωσε τη Γιουνάιτεντ από την ήττα και ολοκλήρωσε με δραματικό τρόπο μια αναμέτρηση που έμοιαζε χαμένη.

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