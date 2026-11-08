Ο Ματσάρι δεν πήγε στη συνέντευξη Τύπου - «Όλη η Ελλάδα είδε», είπε ο αντιπρόεδρος του Ηρακλή

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με το «διπλό» στις αποσκευές του από το «Καυτανζόγλειο» νικώντας με 2-1 τον Ηρακλή, με ανατροπή, έπειτα από το εύστοχο πέναλτι του Νταβίντε Καλάμπρια στις καθυστερήσεις.

Ο καταλογισμός του πέναλτι έφερε την έντονη αντίδραση του προπονητή του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος αρχικά αποχώρησε από τον πάγκο της ομάδας πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, ενώ στη συνέχεια αρνήθηκε να δώσει το «παρών» στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση του διαιτητή.

Έτσι, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής, Αριστοτέλης Περράκης, τον αντικατέστησε δηλώνοντας:

«Καλησπέρας σας. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Αριστοτέλης Περράκης, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής. Ο κύριος Ματσάρι αρνείται να έρθει στην συνέντευξη Τύπου μετά από όλα αυτά που έγιναν σήμερα, όπως επίσης και το προπονητικό σταφ. Ως ένδειξη ευθύνης και με σεβασμό απέναντι σας ήρθα να κάνω αυτή τη δήλωση, ώστε να μην τιμωρηθεί η ομάδα. Όσον αφορά τις φάσεις και αυτά που είδε όλη η Ελλάδα δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο. Όλα τα έδειξε η εικόνα».