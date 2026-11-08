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Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο συμπλήρωσε κάρτες - Σε ποιους αγώνες μπορεί να εκτίσει

O Παναθηναϊκός πρέπει να πορευτεί χωρίς τον Σαντίνο Αντίνο σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς του 

Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο συμπλήρωσε κάρτες - Σε ποιους αγώνες μπορεί να εκτίσει
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Τεράστιας σημασίας νίκη κατόρθωσε να πάρει ο Παναθηναϊκός με ανατροπή απέναντι στον Ηρακλή στο «Καυτανζόγλειο με 2-1» χάρη στο «κρύο αίμα» του Ντάβιντε Καλάμπρια που ευστόχησε σε πέναλτι στις καθυστερήσεις για να δώσει το τρίποντο στον Παναθηναϊκό.

Έτσι, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα διατηρηθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας στη διακοπή των Εθνικών ομάδων με τον Παναθηναϊκό να έχει συνολικά 27 βαθμούς μετά από 10 αγώνες.

Ωστόσο, ο Σαντίνο Αντίνο αντίκρισε την κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση απέναντι στον Ηρακλή και ήταν η 3η κάρτα που δέχεται, με αποτέλεσμα να πρέπει να απουσιάσει σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της ομάδας του.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στα ματς με τον ΌΦΗ στο ΟΑΚΑ (22/11), τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (29/11), τον Άρη εντός (06/12) και τον ΠΑΟΚ εκτός (13/12) για να εκτίσει εκεί την ποινή του ο 21χρονος εξτρέμ.

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