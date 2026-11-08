SUPER LEAGUE · Ολυμπιακός · ΠΑΟΚ Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς φέρνει στα ίσια το ντέρμπι! (vid) ONSPORTS TEAM 08 Νοεμβρίου 2026, 22:44 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Αποκλειστική προσφορά γνωριμίας από τη Novibet! Super League Ολυμπιακός Πειραιώς ΠΑΟΚ COMMENTS LATEST NEWS 23:21 SUPER LEAGUE Λίσι: «Είχαμε ευκαιρίες να κερδίσουμε - Να συνεχίσουμε σε αυτήν τη γραμμή» 23:20 GREEK BASKET LEAGUE ΑΕΚ: Επιτυχημένη η επέμβαση του Γκρεγκ Μπράουν - Εκτός δράσης για 6 έως 9 μήνες 23:12 ΣΠΟΡ Στις πέντε νίκες ο Απόλλων Σμύρνης, επικράτησε 20-16 του Εθνικού 23:07 SUPER LEAGUE Super League Βαθμολογία: Στο +4 ο Παναθηναϊκός μετά το ισόπαλο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 22:56 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1: «Μοιρασιά» στο ντέρμπι του Φαληρού 22:44 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς φέρνει στα ίσια το ντέρμπι! (vid) 22:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΠΟΕΛ: Νέο σόου Μπακασέτα με γκολ και ασίστ στον θρίαμβο επί του Άρη Λεμεσού 22:32 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Ο Γκονζάλες σκόραρε με την πρώτη του επαφή και πανηγύρισε με «Siuuu» (vid) 22:18 SUPER LEAGUE Κόντης: «Κάναμε τα πάντα για τη νίκη, είναι ένα αποτέλεσμα που δεν μας χαροποιεί» 22:15 SUPER LEAGUE Παναθηναϊκός: Ο Αντίνο συμπλήρωσε κάρτες - Σε ποιους αγώνες μπορεί να εκτίσει 21:52 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Αναγκαστική αλλαγή για τον «Δικέφαλο» - Αποχώρησε υποβασταζόμενος ο Γιάκιτς (Vid) 21:52 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Απίθανη ευκαιρία για τον «Δικέφαλο» με τον Ζαφείρη να αστοχεί στο τετ-α-τετ (vid) ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ