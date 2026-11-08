Super League Βαθμολογία: Στο +4 ο Παναθηναϊκός μετά το ισόπαλο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Η 10η αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε με κερδισμένο τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» νίκησαν στις καθυστερήσεις τον Ηρακλή και λίγες ώρες μετά, είδαν τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να μένουν στο 1-1. Αυτό σημαίνει πως με 27 βαθμούς το «τριφύλλι» μένει στην κορυφή, αυξάνοντας τη διαφορά τους απ’ τους διώκτες του.

Ο Ολυμπιακός πήγε στους 23 και έμεινε στο -4 από την κορυφή, πριν την τελευταία διακοπή λόγω Εθνικών ομάδων. Χαμόγελα και στην ΑΕΚ η οποία με την ανατροπή επί του Λεβαδειακού, πήγε στους 20 βαθμούς, ανεβαίνοντας 3η. Στο -7 από την κορυφή και στο -3 απ’ τον Ολυμπιακό, έχοντας όμως ματς λιγότερο.

ΠΑΟΚ και Άρης ισοβαθμούν στους 19, κάτι που σημαίνει πως ο «Δικέφαλος» παρά την ισοπαλία που πήρε στο Φάληρο, έχει μείνει ήδη 8 βαθμούς μακριά απ’ την κορυφή.

SUPER LEAGUE – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Βόλος – Κηφισιά 1-3

Άρης – Παναιτωλικός 3-0

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Αστέρας Aktor – Καλαμάτα 1-1

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2

ΟΦΗ – Ατρόμητος 0-0

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 27

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 23

3. Α.Ε.Κ. 20 (9αγ.)

4. Π.Α.Ο.Κ. 19

5. ΑΡΗΣ 19

6. Ο.Φ.Η. 17

7. ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS 14

8. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12

9. ΗΡΑΚΛΗΣ 10

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9

11. ASTERAS AKTOR 7

12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 6 (9αγ.)

13. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 6

14. ΒΟΛΟΣ ELABET 0*

*Του έχει επιβληθεί αφαίρεση τριών (3) βαθμών.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

19:30 Καλαμάτα – ΑΕΚ

Κυριακή 22 Νοεμβρίου

16:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος

17:00 Παναιτωλικός – Βόλος

17:30 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

19:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής

19:30 ΠΑΟΚ – Κηφισιά

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου

19:30 Αστέρας Aktor – Άρης